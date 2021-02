Sonia, tânăra ucisă din gelozie. Fostul iubit a înjunghiat-o de 20 de ori, după ce a prins-o cu noul partener

In articol:

Sonia Di Maggio, 29 de ani, a fost omorâtă cu sânge rece, fiind înjunghiată de 20 de ori chiar în faţa actualului său partener de viață. Fostul iubit al Soniei a comis crima dintr-o gelozie greu de descris. Bărbatul i-a văzut pe cei doi amorezi în timp ce se țineau se mână. Se pare că acest lucru a fost de ajuns ca Sonia să fie ucisă cu o cruzime de neimaginat.

Citeste si: Petrișor a fost omorât de un șofer și abandonat pe marginea unui drum în Italia. Mama acestuia, apel disperat

Tragedia a avut loc în oraşul Minervino di Lecce, în sud-estul peninsulei Salento. Criminalul „a tras-o de gât pe femeie şi a început să o înjunghie”, a fost declarația actualul ei iubit, Francesco Damiano.

De asemenea, tânărul, în vârstă de 29 de ani, a mărturisit că Sonia începuse o viață nouă. „ Sonia m-a protejat, a încercat să-l facă să-și dea seama că nu am nimic de-a face cu asta, că este o problemă între ei doi”, a spus tânărul, conform presei italiene.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

„ Am țipat după ajutor, am încercat să-l opresc, dar nu am putut face nimic”, a mai spus iubitul Soniei.

Citeste si: Un tânăr român s-a stins din viață după multe zile de chin. Familia cere ajutor să-i aducă trupul neînsuflețit acasă

Sonia și noul ei iubit se cunoașteau de un an, iar de puțin timp locuiau și împreună în micul oraș din regiunea Puglia, la 350 km distanță de Napoli. Viața lor a luat o întorsătură neașteptată atunci când fostul iubit al fetei, Salvatore Carfora, în vârstă de 39 de ani, i-a surprins pe cei doi împreună pe stradă.

Ucisă din gelozie

Sonia a fost ucisă într-o criză de gelozie a fostului ei partener. „Am încercat să cer ajutor, dar nu era nimeni acolo, atunci am ţipat şi cineva a venit. Dar fugise şi ea era la pământ”, a mărturisit Damiano, noul iubit al tinerei.

Sonia a fost omorâtă în plină stradă, chiar în fața iubitului ei![Sursa foto: PixaBay]

Presa din Italia a mai scris despre faptul că femeia, în timpul relaţiei de cinci ani, nu avea voie să muncească, ca să nu cunoască şi alţi bărbaţi.

Distribuie pe:







Fostul ei iubit i-a impus acest lucru și chiar o agresa fizic cât timp au fost împreună. Criminalul din Napoli a fost reținut, după 12 ore de căutări ale polițiștilor. Bărbatul și-a recunoscut fapta îngrozitoare.