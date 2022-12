Sonia Trifan, dezvăluiri despre divorțul care a traumatizat-o! Ce își reproșează? „Nu pot să trec peste acest lucru”

In articol:

Sonia Trifan și-a deschis sufletul și a vorbit serios despre greșelile vieții și trauma pe care a trăit-o în timpul divorțului.

Sonia Trifan, despre greșelile pe care și le reproșează

Creatoarea de modă a vorbit și despre pasiunile sale din afara atelierului de creație, dar și ce destinație i-a rămas imprimată în memorie, din toate locurile pe care le-a vizitat. Mai mult decât atât, vedeta a vorbit și despre reîncarnare, ea fiind apropiată de budism.

Sonia Trifan se simte împăcată cu tot ceea ce a făcut până acum, însă este conștientă de câteva greșeli, pe care, cu timpul, le-a acceptat și a reușit să le depășească.

„ De exemplu, eu am fost crescută de bunici… Bunicii mei au fost ca și părinții mei. Nu mi-am adus bunica la București și consider că aș fi putut să fac mult mai multe lucruri. Asta îmi reproșez și nu pot să trec peste acest lucru, chiar dacă m-am împăcat.

Am avut o perioadă lungă, în perioada când bunica mea nu a mai fost, eram certată cu mine și cu Divinitatea. Între timp, ne-am împăcat și încerc acum, în versiunea mea mai bună să fiu foarte apropiată de părinții mei, de frații mei. Încerc să fiu cât pot eu de activă alături de ei. Mi-aș dori în viața următoare să nu mai fac unele lucruri pe care le-am făcut.”, a povestit Sonia Trifan, pentru Fanatik.

Sonia Trifan, detalii despre divorțul de fostul partener

Sonia Trifan a făcut publică vestea divorțului abia după doi ani, iar asta pentru că a avut nevoie de timp pentru a se adapta schimbărilor din viața sa.

„ Într-adevăr, mi-a fost foarte greu. Recunosc, foarte greu, cu toate că am avut parte de oameni extraordinari de buni în jurul meu. Cei din presă au fost blânzi cu mine, lucru total neașteptat… Pentru că știm cât de ușor se poate exploata un subiect de scandal.”, a mai spus Sonia Trifan.

„ Îmi afecta foarte mult și jobul și profesia, și în acel moment chiar m-am speriat și mi-am dat seama că trebuie să pun punct. Știm foarte bine că viața sentimentală se răsfrânge asupra profesiei.

Mi-am spus stop, pentru că până la urmă profesia mea e tot ce am eu și am depus tot efortul în cariera mea să fac lucrurile bine, să le fac în timp. Din păcate, dacă nu a funcționat relația, mai mult de atât nu am putut face. Și, credeți-mă, când spun mai mult de atât a fost foarte mult tot ce am făcut.”, a mai adăugat Sonia Trifan.

Sonia Trifan este apropiată de budism

Sonia Trifan a mărturisit că, dintre toate țările pe care le-a vizitat, i-au rămas în suflet Indonezia, Bali și Tibet, creatoarea de modă având o afinitate pentru budism. Mai mult decât atât, Sonia este atât de atrasă de această religie, încât și-a adus acasă un Buddha de 1,5 metri din Indonezia. În ceea ce privește reîncarnarea, creatoarea de modă își dorește să fie cea mai bună variantă a ei și într-o altă viață.

„ Sper să mi se dea această posibilitate. Aș încerca să fiu altfel decât am fost în decursul timpului. Cred că asta e lecția pe care trebuie să o învățăm, să învățăm din propriile greșeli, să devenim versiunea noastră cea mai bună.”, a declarat Sonia Trifan.

