Sonia Trifan, primele declarații despre divorțul momentului: “Iubirea noastră nu a fost mai puternică decât diferențele de opinie” | EXCLUSIV

Sonia Trifan este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate creatoare de modă din țara noastră. Frumusețea, talentul, carisma, inteligența și rafinamentul sunt atuurile prin care a câștigat inimile românilor și i-au făcut să-i urmărească aparițiile atât în mediul online, cât și la televizor.

Sonia Trifan și Andrei Neagoe au divorțat

După 5 ani de mariaj, povestea de dragoste dintre Sonia Trifan și fotbalistul Andrei Neagoe s-a încheiat. Cu siguranță, nimeni nu a uitat de marele eveniment, la care a fost martoră toată țara. Și-au unit destinele în fața stării civile în anul 2016, iar anul următor au făcut o nuntă ca în povești. Petrecerea a găzduit zeci de persoane, iar cel mai impresionant lucru a fost rochia de mireasă a designerului.

Din păcate, Sonia Trifan și Andrei Neagoe au depus actele de divorț anul trecut, în luna decembrie, în secret, preferând să rămână discreți în ceea ce privește această parte din viața lor.

Sonia Trifan, declarații exclusive despre divorț

După ce în presă au început să circule diverse speculații despre motivul rupturii dintre cei doi, Sonia Trifan a decis să spună adevărul și să dezmintă zvonurile.

Frumoasa creatoare de modă a mărturisit în premieră, pentru WOWbiz.ro, care este situația actuală și cum stau lucrurile, de fapt.

"Da, am divorțat, însă nu am vrut să fac un subiect din viața mea privată niciodată. Consider că tot ce am de spus până acum am exprimat prin creațiile mele, prin moda pe care am propus-o femeilor din România. Sunt o persoană asumată, nu îmi ascund problemele sub preș, asa cum am văzut prin anumite comentarii, așa că am să fiu eu cea care spune adevărul. Am trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă cu Andrei, dar, din păcate, iubirea noastră nu a fost mai puternică decât diferențele de opinie. Nu ne-am despărțit din cauza vreunei femei, nu am știut de vreo legătură paralelă și nici măcar nu am simțit vreo trădare din partea fostului meu soț, ci separarea a venit pe fondul diferenței de mentalitate și a visului fiecăruia dintre noi. Am divorțat la notar, în ianuarie, însă, în mod paradoxal pentru unii care nu știu decât să arunce piatra, am rămas prieteni, ne ajutăm profesional, ne vedem zilnic și...niciodată să nu spunem niciodată pentru ce va urma.", a declarat Sonia Trifan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Astfel, după spusele celebrului designer, înțelegem că deși divorțul s-a încheiat, nu se exclude posibilitatea unei împăcări pe viitor.