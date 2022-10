Sonny Flame a dezvăluit povestea emoționantă din spatele carierei sale! Artistul a mărturisit câte sacrificii a făcut până să atingă succesul: „Mi-am făcut studio cu dalta și ciocanul într-o magazie”

In articol:

Astăzi, Sonny Flame este cunoscut de o țară întreagă. Iată însă că lucrurile nu au stat mereu așa. Faima nu a venit ușor pentru artist, așa că a fost nevoit să se lupte cu greul pentru a-și întreține familia.

Artistul a recunoscut că erau zile în care nu avea ce mânca, iar în unele clipe nu și-a putut nici măcar întreține familia. Totuși, greutățile nu l-au doborât, ci l-au făcut din ce în ce mai puternic și l-au determinat să muncească pentru a obține ce își dorește.

„Intrasem într-o pasă de nu știam ce să mai fac”

Astăzi are sute de mii de fani, concerte în toată țara, piese care ajung în tranding pe YouTube, însă aceste câștiguri nu au venit de la sine. Pentru a ajunge la acest nivel, Sonny Flame a luptat constant.

Când era mic, Sonny a mărturisit că nu știa ce își dorește să facă, însă în liceu a realizat că are o pasiune pentru muzică pe care nu o poate ignora.

„Nu am conștientizat în copilărie că voi face eu muzică. Eram atras de muzică, țin minte că mă lăsau acasă și îmi puneau o casetă video cu Michael Jackson de la primul lui concert în București, din 1992 și o urmăream cap-coadă, dar ne-am realizat atunci că voi face asta. Abia prin liceu, prin clasa a noua avea un prieten foarte apropiat, atunci începuse să apară trupele de rap și am luat microbul muzicii rap, muzicii hip-hop și stând așa la povești cu prietenul acesta ne gândeam ce tare ar fi dacă ne-am face și noi a trupă”, a povestit cântărețul pentru un post de televiziune.

Însă începutul adevăratei sale cariere a fost mai mult decât dificil, din mai multe puncte de vedere.

„Am avut perioade în care nu aveam bani, intrasem într-o pasă de nu știam ce să mai fac, pentru că nu puteam să îmi mai întrețin familia. Concerte nu aveam. Nu se mișcau lucrurile așa cum trebuie și automat te gândești. Am avut momente când voiam să plec în afară pentru job-uri, dar, din fericire, întotdeauna s-a întâmplat ceva, a venit o gură de oxigen exact în punctul acela în care eram gata să renunț și cumva mi-am dat seama că acesta este drumul pe care trebuie să merg”, a mai adăugat acesta.

„Am furat cartoane de ouă din piață”

După ce și-a dat seama că muzica este adevărata sa pasiune și că acesta este drumul pe care vrea să meargă în viață, cântărețul nu s-a dat înapoi de la nimic pentru a-și pune cariera pe picioare.

„Mi-am făcut studio cu dalta și ciocanul într-o magazie unde avea tata tot felul de scule, ciocane, bormașini și din astea. Am muncit cot la cot cu prietenul meu să facem trupa, cam trei săptămâni, am făcut tot, după care a trebuit să antifonăm și nu aveam bani și de bureți din aceia scumpi, așa că ne-am dus și am furat cartoane de ouă din piață”, a mărturisit artistul.