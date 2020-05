In articol:

În urmă cu doi ani, Gabriela Băncilă a impresionat o țară întreagă cu felul în care a interpretat pe scenă la ”Românii au talent”, motiv pentru exigenții jurați să îi spună imediat că este o soprana cu voce de înger, mai mult Andra a avut ochii în lacrimi la prestația ei.

Din păcate, soprana nu a ajuns în finală, dar cu toate acestea, nu a disperat! Din contră, s-a uitat numai înainte și a încercat să se realizeze profesional, iar șansa de a fi pe scenă la un asemenea concurs de talent, de un nivel mare a încurajat-o să dea la Conservator și să fie admisă cu note maxime.

”Sunt foarte fericită că am intrat la Conservatorul din Livorno! Actuala mea profesoară și cea care m-a pregătit pentru Românii au talent a insistat mult ca o voce ca a mea să fie la o facultate de profil. Se spune că unui cântăreț nu îi trebuie Conservatorul, ci doar Academia de Muzică Masterclass și să aibă un dascăl privat, dar meditatoarea mea a insistat să fac cursuri importante! De aceea, m-am decis să mă înscriu la examene și nu am regretat, fiindcă am luat note maxime”, a spus Gabriela Băncilă pentru WOWbiz.ro la vremea respectivă, apoi , încet, încet, s-a impus pe piața artistică din Italia.

Soprana cu voce de înger de la ”Românii au talent” a făcut un gest impresionant pentru copii!

Cu toate acestea, Gabriela Băncilă nu a uitat de unde a plecat și nu a uitat de țară, de aceea, a pus bazele unui proiect imediat după ce situația legată de coronavirus s-a mai liniștit un pic. Astfel, soprana cu voce de înger de la ”Românii au talent” a făcut un gest impresionant pentru copii, în special pentru cei fără posibilități materiale. ”Știu că în perioada această multe familii sunt în dificultate și copii sunt viitorul societățîi ! Eu iubesc copii chiar îmi doresc dacă ne va permite situația cu pandeamia asta să fac un orfelinat pt copii, este visul meu, în România și să ajut copii talentați care vor să studieze!

Deși sunt plecată la o vârstă fragedă, nu am uitat nicio clipă de România, de meleagurile natale, de Focșani, de Brăila orașul unde am crescut, profesorii care mă încurajau mereu și acum, când trecem cu toțîi printr-o perioadă deosebit de dificilă, vreau să fiu alături de copiii talentați, dar fără posibilități materiale, din țara unde m-am născut și a copilărit. Sunt o patrioată înrăită. Îmi iubesc țara și îmi doresc să o văd cât mai bine văzută și în afară. Îmi doresc să schimb ceva în țară noastră și să ajut copii. Ei sunt viitorul țări noastre. Desigur, în viitor îmi doresc să pot deschide un orfelinat sau chiar centru unde copii pot beneficia de loc unde să stea și să învețe. Momentan nu pot decât să îi ajut prin a le oferi celor care nu au posibilitate financiară dar au un talent în muzică, care merită șlefuit,tot sprijinul meu. De un an, pe teritoriul Italiei , predau cursuri de muzică online la prețuri mici tocmai pentru a ii ajută pe părinții care nu au posibilitatea să plătească un profesor privat, unde orele sunt destul de scumpe. Acum doresc să ajut pe cei din România, din provincie, gratis”, a spus Gabriela Băncilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro