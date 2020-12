Sora Adinei Alberts este măicuță! „Greu ne-am regasit, greu am ințeles alegerea facută de ea!”

Nu a înțeles niciodată alegerea făcută de sora ei, dar a învățat să o respecte

Medicul estetician Adina Albers are o soră mai mică cu doi ani decât ea care este măicuță. Daniela-Elena și-a dorit să devină mai apropiată de cele sfinte, iar la vârsta de 26 de ani a ales să meargă la mănâstire și să se călugărească. Deși familia a înțeles cu greu gestul făcut de sora vedetei au învâțat cu timpul să-i respecte decizia.

Recent, Adina Alberts a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu sora ei despre care a scris pe rețeaua de socializare:„Daniela-Elena, sora mea! Este cu doi ani mai mică decât mine. La 26 de ani, după ce a terminat Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, și a făcut și doi ani de Cibernetică la ASE București, a decis să urmeze ACEST drum în viață. Ea este inspirația și energia mea!”.

Cu greu vedeta înțeles gestul făcut de sora ei mai mică [Sursa foto: Facebook]

Medicul estetician și-a prezentat sora pe Facebook

Daniela-Elena a ales să meargă pe acest drum după ce și-a terminat toate studiile. Apropiații și prietenii au râmas șocați de alegerea femeii de a merge pe acest drum, însă, în cele din urmă au trebuit să accepte.

Adina Alberts povestea anul trecut că ea și sora ei au avut o copilărie frumoasă și nu prea au existat divergețe între ele, fiind unite și înțelegându-se destul de bine. Medicul estetician mărturisește și că o consideră pe sora ei mai inteligentă. Mărturisește că nu a înțeles niciodată alegerea surorii ei de a deveni maică, dar a învățat să o respecte.

„Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenței împreunî, în general ne-am împăcat bine și ne-am susținut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decât mine. La 26 de ani, timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar și pentru noi, ca familie! Greu ne-am regăsit, greu am înteles alegerea facută de ea! De fapt, sincer, nu am înteles-o niciodată doar că am învățat să o respectăm și să ne bucurăm de liniștea ei sufletească! Și indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata și mătușica noastră dragă -„matușica Danana“!”, dezvăluia medicul anul trecut.

Adina Alberts a publicat o schemă de tratament pentru pacienții cu COVID-19

Medicul estetician a publicat o schemă de tratament agreeată de majoritatea doctorilor, însă care poate fi administrată doar cu acordul și sub îndrumarea medicului de familie.

„Dragi colegi, medici de familie! Mă adresez dumneavoastră în mod special acum, pentru că pe umerii dumneavoastră va cădea, în curând, greul acestei pandemii! Trebuie să gestionați prin telefon mii de situații medicale. Trebuie să oferiți explicații, să dați rețete, să acordați atenție și grijă tuturor celor care, din nefericire, se vor infecta cu SARS-CoV-2. Și nu vor fi puțini! Este multă muncă. Trebuie să aveți disponibilitate pentru a spune mereu prezent. Linia întăi se muta încet, încet către dumneavoastră, în cabinetele și pe telefoanele sau laptopurile dumneavoastră. Fac un apel la toleranță și înțelegere. Ca de obicei, eu încerc să ajut! De aceea voi posta mai jos schema clasică de tratament în cazul în care cetățenii au neșansa de a fi testăți pozitiv la SARS-CoV-2. Subliniez, aceste medicamente trebuie luate la indicația medicului dumneavoastră. Marea majoritate a medicilor de familie sunt de acord cu această schemă de tratament”, a scris aceasta pe conturile de socializare.