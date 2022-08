Sora Alexandrei, gravida care a murit în ziua nunții, anunț sfâșietor pe internet! Familia tinerei se pregătește de înmormântare

In articol:

Alexandra Sauciuc, în vârstă de 24 de ani, și alesul inimii sale, Silviu, ar fi trebuit să se căsătorească în urmă cu câteva zile, însă destinul a avut alte planuri pentru tânăra lui logodnică.

Tânăra, însărcinată în opt luni, se infectase cu virusul SARS-CoV-2 și a ajuns la spital, însă, la scurt timp a decis să se externeze pe propria răspundere, căci nu a vrut să-și amâne nunta, iar starea de sănătate părea că-i permite să se îngrijească acasă. De asemenea, trebuie amintit și că la numai 20 de ani, Alexandra suferise deja două operații pe cord și avea montate două stent-uri.

În ziua care avea să fie cea mai fericită din viața ei, gravida s-a stins din viață la propria nuntă. Cel care urma să-i devină soț, membrii familiei, dar și prietenii încă nu-și revin din șocul provocat de decesul ei provocator.

Sora Alexandrei Sauciuc, detalii despre înmormântare. Mesajul plin de durere

Oamenii au fost nevoiți să schimbe hainele pompoase de nuntă cu cele negre și sobre, iar în locul mărturiilor din piept, toți vor purta doliu.

Alexandra Sauciuc, în loc să fie condusă în fața altarului, va fi condusă pe ultimul drum, la groapă, iar în locul slujbei de cununie, preotul îi va rosti rugăciuni pentru înmormântare. Sora tinerei a făcut anunțul pe care nu credea că-l va face vreodată. Aceasta a dat detalii despre funeraliile gravidei care a murit în ziua nunții.

„Cu nemărginită durere, familia anunță decesul celei ce a fost Sauciuc Alexandra. Născută pe 14.05.1998. Decedată pe 20.08.2022. Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Bisericii Constantin și Elena. Înmormântarea va avea loc joi, 25.08.2022”, a anunțat sora Alexandrei într-un mesaj postat pe Facebook.

Silviu, logodnicul Alexandrei, primele declarații după ce și-a pierdut și iubita și copilul în aceeași zi

Cel care avea să-i devină soț tinerei este îngenuncheat de durere și nu-și revine din șocul provocat de moartea ei. El spune că și-ar fi dorit să o vadă pe Alexandra în rochie de mireasă la nuntă și nu în sicriu.

„Eram împreună de trei ani, aveam planuri de viitor, am început o casă, aveam planuri să avem copii, era însărcinată în luna a 8-a. S-au dus toate. Ieri trebuia să avem nunta, azi eu caut sicrie. Trebuia să fie mireasa mea şi nu mai e. O îmbrac în mireasă pentru altceva. Eu nu mai am nimic. Tot ce am avut mi-a luat Dumnezeu deodată”, a declarat Silviu, potrivit Observatornews.