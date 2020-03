Sora Anamariei Prodan şi-a cumpărat un penthouse fabulos, în urmă cu un an. Anca este stabilită de mai bine de 15 ani în SUA, acolo unde s-a maritat cu un fost luptator de jiu-jitsu, Anthony Savelio. De mai bine de un deceniu, sora Anamariei este agent imobiliar, fiind implicata in mai multe tranzactii importante. În martie 2019, Anca a făcut o afacere imobiliară personală. (vezi cum a salvat Anamaria Prodan o femeie de la moarte)

Ea şi soţul ei au decis să se mute din casa lor din Las Vegas, pe care o cumpăraseră cu 310.00 dolari în 2011, pentru a se muta într-un penthouse spectaculos din oraşul californian San Diego. Soţii Savelio au dat 755.000 de dolari pe apartamentul aflat într-o vilă care mai găzduieşte un penthouse similiar, care are intrare separată. Apartamentul are o suprafaţă de 129 metri pătraţi şi este structurat pe două nivele legate printr-o scară interioară. Penthouse-ul are trei dormitoare, o sufragerie cu şemineu, iar mobila şi finisajele sunt de ultimă generaţie.

Sora Anamariei Prodan şi-a cumpărat un penthouse fabulos. Are acces la piscină şi la sala de fitness

Există şi o piscină aflată în curtea interioară, precum şi o sală de fitness. WOWbiz.ro a dezvăluit că, în calitate de agent imobiliar, Anca Savelio figureaza cu peste 100 de vanzari-cumparari de case in Nevada si California, totalul tranzactiilor incheiate de ea fiind de peste 25 de milioane de dolari. Cum comisionul pentru agentii imobiliari este de aproximativ 5%, inseamna ca Anca a castigat peste un milion de dolari doar din comision, fara a mai lua in calcul salariul si alte bonusuri.

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf şi-au cumpărat şi ei o casă, în Las vegas, în 2015. Suma plătită, conform site-urilor de imobiliare din SUA, a fost de 810.000 dolari. Cei doi au mai făcut o investiţia imobiliară în Las Vegas, în toamna lui 2017. WOWbiz.ro a dezvăluit că cei doi au cumpărat un apartament, la etajul 44 din 61 în clădirea Trump International, preţul plătit fiind de aproximativ 2 milioane de dolari.