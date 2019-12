Adelina, sora Denisei, a dat în judecată 7 case de discuri și studiouri, printre care și cel al unchiului său, Florin Pește, dar și pe vărul ei, Liviu Dovleac. Femeia vrea să le interzică acestora să mai folosească piesele Denisei Răducu, moartă în 2017, pe canalele lor oficiale, și să fie declarată unică deținătoare a drepturilor de autor.

La ultima înfățișare, care a avut loc în cursul lunii decembrie, judecătorii au suspendat judecata pe termen nelimitat, pe motiv că Adelina nu a depus la dosar un extras de la Registrul Comerțului referitor la studioul unchiului ei. Decizia nu este însă una definitivă, sora Denisei având dreptul la recurs pe toată durata suspendării cauzei. Practic, dosarul se va relua în momentul în care Adelina va aduce actele solicitate. Procesul s-a judecat timp de exact un an.

Citeste si: Toată lumea a uitat că Denisa Manelista ar fi împlinit 30 de ani, în afara admiratorului ei italian: “Vei rămâne pentru totdeauna în inima mea”

Citeste si: Sora Denisei Manelista și-a regăsit zâmbetul de sărbători! Uite-o pe Adelina în mijlocul familiei din Spania FOTO

Citeste si: Scrisoarea care a bulversat-o pe mama Denisei Răducu: ”Denisa m-a salvat din fața unei masini!” EXCLUSIV

"Florin Peşte a vândut piesele, iar acum persoana care le-a cumpărat are revendicările respective. Vrem să vedem unde este adevărul, dacă au contracte, dacă au dreptul să ne revendice anumite lucruri, dacă noi nu mai avem dreptul să folosim pagina de Facebook a Denisei", spunea Adelina în urmă cu un an.

Florin Pește: Soțul Adelinei vrea 2.500 euro pe lună

”Păi dacă am vândut înseamnă că deţineam drepturile pentru ele altfel trebuie să fiu acuzat pentru furt care e mult mai grav. Din 2003 până în 2006 am avut o casa de producţie care deţinea drepturile pentru 356 de melodii cu mulţi solisti printre care şi 16 melodii ( 16 nu e egal cu 400) cu Denisa. (Atentie pe acele melodii cântam si eu si Mr Juve şi Şusanu) Toate melodiile sunt compuse şi orchestrate de mine, de Mr Juve Susanu Genove Adi Mihu şi Robert. În 2013 am decis să renunţ la muzică şi cu această ocazie să cesionez toate drepturile către o altă casă de producţie. Denisa şi impresarul ei Liviu ştiau despre tranzacţie şi nu au avut nimic de obiectat pentru că stiau cum stau lucrurile şi cine deţine drepturile pentru acele piese.

Acum după tragicul eveniment Adelina. influenţată de sotul ei Malus care vrea şi el un salariu pe luna (destul de consistent, în jur de 2500 de dolari pe luna) o trimite pe Adelina la diferite emisiuni (pe un fond emotional) să spună ca ei nu pot să încarce melodii pe canalul Denisei. FALS. Pot să încarce dar nu pot monetiza sau mai clar nu pot să încasese bani.De ce? Pentru că Denisa deţine doar drepturi de interpretare nu drepturi de autor. Drepturile materiale de interpretare sau executie la o piese le pot obţine de la *** dar sunt prea puţini bani pentru ei si vor si de pe Youtube. Eu am stat de vorbă cu ei şi le-am explicat că cel mai bine e să ne întâlnim în instanţă şi atunci vedem cine are dreptate, nu să mergem pe la televiziuni să spunem minciuni şi să şantajăm emoţional ca poate poate o să cedeze şi incasăm şi noi ceva", a răspuns Florin Pește înttr-o postare pe pagina lui de socializare.