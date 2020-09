In articol:

Sora fetiței bătute cu bestialitate de mamă face dezvăluiri șocante[Sursa foto: Captură YouTube]

Nicoleta, sora mai mare a fetiței de patru ani bătută cu multă cruzime de mama ei, a vorbit despre întregul calvar prin care a trecut de-a lungul vieții. Fata a declarat că mama ei era singură în momentul în care și-a bătut copila, iar filmarea ar fi fost la cererea unui bărbat.

„Mama mea s-a filmat singură, nu mai era absolut nimeni cu ea și se filma pentru un bărbat. Din câte am înțeles, din câte mi-au spus oamenii care s-au interesat, pentru că mie nu mi s-au dat prea multe detalii, acel bărbat o punea pe ea pentru distracție să facă treaba asta”, a declarat tânăra la Antena3.

Mesajul Nicoletei pentru părinții care-și agresează copiii

Bărbatul nu a fost reținut de oamenii legii. Printre altele, Nicoleta a spus că și ea a fost bătută, dar de bunică. „Eu am fost bătută de bunica, fiind crescută de bunici. Era o chestiune de satisfacere pentru ele, pot spune. Nu înțeleg de ce”, a explicat ea.

Totodată, fata a mai povestit cum un incident tragic a avut loc în urmă cu 11 ani, când sora ei mai mică, care avea atunci doar 5 ani, a murit călcată de mașină: „A fost trimisă să ceară niște țigări. Ea, mama, fiind foarte beată. Cel puțin asta am văzut în Hotărârea de la Tribunal”, a mai spus copila.

Femeia din București, care și-a bătut copilul de patru ani.[Sursa foto: Captură YouTube]

Nicoleta a dezvăluit faptul că a primit un răspuns halucinant de la Poliție, când s-a plâns de relele tratamente. „Când am fost și am spus că eu și sora mea, care actual are 15 ani, am fost la Protecția Copilului. Despre cea mică a fost vorba când am mers la Poliție, anul trecut în decembrie, pentru că avea capul spart. Iar cei de acolo m-au trimis acasă pe motiv că nu este treaba mea să mă bag ce face mama cu sora mea mai mică, să las părinții să facă ce vor cu copiii”.

„Pot spune că este una dintre cele mai mari dureri, este o durere cumplită care te traumatizează pentru toată viața. Niciodată, nici când o să fii foarte bătrân, nu o să uiți. Mulți dintre copiii bătuți or să facă exact ce au făcut părinții lor. Așa că este timpul să ne oprim cu violența, este timpul să încercăm să vorbim, să încercăm să rezolvăm doar prin vorbă, în niciun caz prin bătaie”, a fost mesajul adolescentei.