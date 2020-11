Sora lui Babi Minune a pus ochii pe un artist celebru! Despre cine este vorba?

Petruta, sora lui Babi Minune, e o domnisoara atragatoare acum

La doar 21 de ani, Petruța Dobre este una dintre revelațiile momentului în muzică de petrecere din România, videoclipurile sale acumulând pe Youtube milioane de vizualizări. Cea mai recentă piesă, "Te sărut cu inima", în colaborare cu Alex Mică, a acumulat în doar două săptămâni aproape 2 milioane de vizualizări!

In articol:

Citeste si: Babi Minune, show pentru ”Bombardierul” în fața căruia tremura Poliția Română

Citeste si: Babi Minune vrea să-și facă băiatul fotbalist: ”Și ție ți-a plăcut fotbalul, dar...”

Petruța este sora mai mică a celebrului cântăreț de muzică de petrecere, Babi Minune. De când era era doar la începuturile sale în lumea artistică, manelistul o lua pe sora lui mai mică, Petruţa, să danseze pe melodiile lui. Toată lumea o știa pe micuţa Petruţa, cea care era îmbrăcată într-o fustă tradiţională ţigănească şi cu o camaşă cu vedere la buric și o admira dansând fără întrerupere. Acum însă fetița simpatică s-a transformat într-o omnișoară frumoasă care, deși nu mai dansează pentru fratele ei, Babi Minune, e decisă să își facă un nume pe scena muzicală românească.

Citeste si: Cod galben în România. Zăpada a acoperit șoselele. Drumarii au scos utilajele. VIDEO - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Petruta, sora lui Babi Minune, dansa pentru celebrul manelist

Iar cea mai recentă piesă "Te sărut cu inima", în colaborare cu Alex Mică a acumulat două milioane de vizualizări pe YouTube, în doar două săptămâni de la lansare. Fanii sunt surprinși când află că este sora lui Babi Minune și o felicită pentru succesul său. Și cum carieră ei se află în plină ascensiune, tânăra artista pregătește o colaborare de senzație și cu What’s UP. Tânăra artista este unul dintre artiștii care colaborează cu Florin Nek, cel mai tare producător din muzică de petrecere din România.

Petruta, sora lui Babi Minune, a devenit si ea celebra

"Sunt fericită de succesul pe care îl am și sunt conștientă că mai am mult de muncă până voi ajunge acolo unde îmi doresc și unde îmi este locul. Muzică este viața mea și nu m-aș vedea făcând altceva. Sunt fericită de tot ce mi se întâmplă în carieră. Piesă "Te sărut cu inima" este foarte specială pentru mine și mă bucur că Alex Mică a acceptat să colaborăm, este un artist extrem de talentat cu o voce specială. Urmează multe surprize muzicale din partea mea, printre care și o colaborare frumoasă cu What's UP, un alt artist pe care îl apreciez foarte mult. Sunt binecuvântată de Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă în carieră. Sunt extrem de fericită și recunoascatoare tuturor oamenilor care au crezut și cred în talentul meu! Va mulțumesc pentru tot! Le mulțumesc și admiratorilor mei pentru toată susținerea lor și le promit doar piese frumoase!", ne-a declarat Petruța.

Petruța a cântat și alături de Dani Prințul Banatului

Anul trecut, Petruța a intrat în studio pentru a înregistra o nouă melodie, una care a avut mare succes, cu atât mai mult cu cât este cântată în duet cu un manelist de succes, Dani Prințul Banatului. ”Curând, eu și Petruța Dobre! Voce pe ea, talent pe ea, respect pe ea! Nu vreau ca lumea să o asculte pentru că este sora lui Babi Minune, ci să o aprecieze după meritele ei”, a notat, la acea vreme, pe contul lui de socializare, Dani Prințul Banatului.