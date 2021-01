Sora lui Babi Minune este încă... neatinsă de bărbat, la 21 de ani! Declarații incredibile

In articol:

Petruța Dobre, tânăra interpretă de muzică de petrecere îi calcă manelistului pe urme când vine vorba de succesul în lumea muzicii, ea având, deja, colaborări cu artiști consacrați din domeniu, precum Alex Mica sau What's UP, în ciuda faptului că, în urmă cu doar câțiva ani, era doar puștoaica drăguță din videoclipurile fratelui său.

Acum însă fetița simpatică s-a transformat într-o adevărată domnișoară frumoasă și sexy care, deși este foarte curtată de bărbați, nu are un iubit, chiar dacă îşi doreşte foarte mult să cunoască iubirea adevărată. Cu toate acestea, până acum, a pus cariera pe primul plan și, în plus, recunoaște că nu prea are încredere în bărbații din ziua de astăzi, acesta fiind și un alt motiv pentru care este încă singură.

"Eu nu am avut niciodată un iubit oficial. Încă sunt tânără şi nu trebuie să disper. Poate că şi din cauza faptului că am un program foarte aglomerat, timpul meu care este foarte full este dedicat mai ales pe cariera. Dacă aş avea un iubit nu aş avea timp să mă ocup de el. Îmi doresc pe cineva care să mă înţeleagă. Vreau să cunosc acea iubire unică.

Petruta Dobre, sora lui Babi Minune, se concentreaza asupra carierei

Dacă e să mă mărit, mă şi mărit. Isteţ trebuie să fie. Nu mă grăbesc și nici nu caut. Las totul sa vina de la sine. Cred foarte mult în destin, știu că Dumnezeu îmi va pregăti cu siguranța ceva bun și de lungă durata. În ziua de azi cam greu să mai găsești pe cineva care sa te iubească sincer și din suflet. Nu mai este iubirea de altădată... acum este la "moda" să aibă câte 2-3 iubite... când te supăra una te duci la cealaltă și tot așa... de asta sunt și singura nu prea am încredere în bărbați!", ne-a dezvaluit Petruta Dobre.

În altă ordine de idei, artista a recunoscut că are planuri mari și că peste 5 ani speră să devină, cu adevărat, un star. ”Planul meu pe viitor este să evoluez cât de mult se poate în muzică pentru ca eu aici nu mă opresc. Peste 5 ani m-aș vedea pe o scenă cu sute de oameni care mă vor aplauda și vor cânta cu mine. Îmi place să visez mult... sper ca într-o zi ca visul să fie realitate”, spune, plină de optimism, Petruța Dobre, sora lui Babi Minune.

Cum își menține silueta Petruța Dobre

Frumoasa solistă ne-a mărturisit ce face ea pentru a fi frumoasă și care sunt trucurile la care apelează în această perioadă a anului. “Sportul, odihnă și gândire pozitivă”, ne-a spus Petruta. Dacă se întâmplă să ia câteva kilograme în plus, noua revelație a muzicii de petrecere știe cum sa scape de ele. "Nu țin nicio dieta deocamdată, sunt prea pofticioasa, dar nu întrec niciodată măsura. Oricum nu sunt grasa, am 50 de kg, și încerc să mă mențin la greutatea asta. Fac și sală atunci când am timp! Duc o viață destul de echilibrată și încerc sa nu abuzez de nimic!",a mai mărturisit Petruța Dobre, sora lui Babi Minune.

Sora lui Babi a apărut de mică în videoclipuri, însă atunci nu făcea altceva decât să danseze alături de fratele ei, îmbrăcată într-o rochie tradițională țigănească. Fetița energică și candidă de atunci a crescut, iar astăzi vrea să revoluționeze muzica cu vocea ei, adoptând un stil ușor diferit de cel al fratelui său, care cântă mai degrabă muzică de petrecere. Petruța Dobre este una din cele mai urmărite artiste de pe Youtube. Prima ei melodie, „Ba la mine, ba la ea” a strâns 17 milioane de vizualizări în doar 4 luni, aceasta fiind și piesa care i-a adus faima, moment în care lumea a început să se întrebe cine e, de fapt, artista. Piesele artistei sunt produse de Florin Nek, compozitor a peste 2000 de piese de petrecere. Printre vedetele pentru care a compus se numără Vlăduța Lupău și Carmen de la Sălciua, printre alții. Cea mai recentă piesă a Petruței Dobre, sora lui Babi Minune, "Am un milion de nervi", a acumulat în doar 10 zile de la lansare aproape 1 milion de vizualizari.