Sora lui Culiță, despre dorința ”faimosului” de a ajunge acasă la Daniela: ”Atunci când va vrea Dumnezeu”

In articol:

Culiță Sterp a fost nominalizat spre eliminare săptămâna trecută la Survivor România 2021, însă cel care a părăsit competiția este Cucu. Culiță pare că s-a bucurat atunci când a fost nominalizat spre eliminare, pentru că s-a gândit, cu siguranță, la Daniela Iliescu, iubita lui, care urmează să nască cât mai curând.

Citeste si: Ileana Sterp, în al nouălea cer de când a devenit mămică! Sora lui Culiță Sterp de la Survivor România nu se dezlipește de fiica ei

Ei bine, cântărețul a rămas în competiție, însă a recunoscut în nenumărate rânduri că gândul lui stă acasă, la familia și iubita lui, care va naște un băiețel. Acum, Ileana a mărturisit că este foarte curioasă de ce se va întâmpla zilele următoare la Survivor pentru că știe că fratele ei își dorește să vină acasă, însă este convinsă că acest lucru se va întâmpla atunci când va vrea Dumnezeu.

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

”Să vă zic așa la ce mă gândeam acum, ce-mi trecea prin cap..mi-am adus aminte când l-am condus pe Culiță la aeroport aveam un pic de burtica, nu era foarte mare, iar acum cand el va veni acasă, o va cunoaște pe Carla. Ce frumoasă și surprinzătoare este viața. Nu-i așa? N-am ratat niciun episod din Survivor și în continuare sunt foarte curioasă în fiecare săptămână să văd ce se mai întâmplă, știu că el își dorește foarte mult să vină acasă, cu toții foarte curioși de ce se va mai întâmpla, mie personal mi-e foarte dor de el și atunci când va vrea Dumnezeu, atunci să vină acasă”, a povestit Ileana Sterp.

Ileana Sterp[Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp, criticată de internauți

Ileana a fost criticată dur pentru că a publicat imagini cu Carla, în timp ce o alăpta. Tânăra a primit mesaje prin care este îndemnată să nu mai alăpteze în public. Cea care i-a scris mesajul respectiv spune că și ea este mamă, însă de fiecare dată când a alăptat a făcut-o acoperită.

Citeste si: Sora lui Culiță Sterp, criticată dur pentru că a apărut pe internet în timp ce alăpta: ”Să mă acopăr cum? Să mi se vadă doar ochii?”

Ei bine, sora faimosului de la Survivor i-a răspuns foarte hotărâtă: ” De ce aveți impresia că doar ceea ce ați făcut sau faceți voi, e corect și bine? Să mă acopăr cum? Să mi se vadă doar ochii sau nici ăia? ”Nu-i ok”. De ce vrei să decizi tu în locul meu ce e ok sau nu? Plus că eu consider că am fost și sunt o femeie decentă atât în viața reală, cât și aici pe Instagram”.