Sora lui Pepe, acuzații grave la adresa artistului: ”Sunt dezamăgită”

Pepe și Rebeka Pascu [Sursa foto: click.ro]

Rebeka îl acuză pe artist că nu a ajutat-o niciodată. Tânăra este dezamăgită și de faptul că Pepe nu se gândește deloc la ea și nu o ajută pe plan muzical. Ba mai mult, sora artistului a precizat că acesta nu-i răspunde la telefon. O singură dată i-a răspuns, acum doi ani, când i-a trimis un cover, iar artistul i-a zis „E mai ok!”.

”Sunt dezamăgită pentru că aș fi vrut să am parte de încurajare măcar din partea familiei, dar nu o am din partea lui. Eu cred că el a înțeles că vreau să mă ridic pe numele lui, dar eu nu vreau asta. Faptul că are barul acela pe care-l face online, unde a chemat multe fete, iar eu nici măcar nu știu cum arată barul acela online. Mi-aș fi dorit să cânt lângă el, dar nu se poate”, a spus Rebeka Pascu.

Rebeka Pascu este dezamăgită de fratele său

Sora artistului suferă din cauza relației inexistente pe care o are cu cântărețul de muzică latino, cu toate că tatăl lor vrea ca fata să se înțeleagă de minune cu frații ei mai mari. ”Nu am fost niciodată pusă la curent cu ce se întâmplă în viața lor. Știu că s-au despărțit, asta e sigur. Dar, mai mult de atât chiar nu știu. Nu știu de când durează problemele între ei. Tata mi-a spus că Pepe n-are niciun fel de vină în ceea ce s-a întâmplat între ei doi. Tatăl meu este neutru în situația asta” , a mai declarat Rebeka.

Rebeka Pascu[Sursa foto: Impact.ro]

