Sora lui Petrică Mîțu Stoian l-a dat în judecată pe Doru Gușman și îl acuză de furt! Despre ce bunuri valoroase ale regretatului artist este vorba: „Să vedem dacă sunt un milion de euro”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață pe data de 6 noiembrie 2021 și chiar dacă a trecut mai bine de un an de la deces, familia regretatului artist nu îngroapă nici acum securea războiului, mai ales că de curând, sora interpretului de folclor l-a dat în judecată și l-a acuzat de furt pe Doru Gușman, cel ce i-a fost prieten bun și impresar artistului.

Concret, una dintre surorile artistului, respectiv Maria Tărchilă, l-a dat în judecată pe impresar pentru că familia artistului nu este lăsată să ia bunurile din locuința regretatului interpret de la Craiova. O parte din bunurile lăsate de Mîțu Stoian a fost împărțită cu Doru Gușman, dar nu toate, iar fostul impresar ar fi luat din casa interpretului de muzică populară lucruri de valoare despre care nu a zis nimic nimănui.

Am aflat cine este persoana pe numele căreia a depus plângere Alin Gabriel Matei. Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian rupe tăcerea: "Mi-a atribuit acuzații nefondate"| EXCLUSIV

„Nu am mai vorbit cu Doru deloc. O să mă văd cu el de acum la procese. L-am dat în judecată, la finalul anului trecut, din cauză că nu a vrut să îmi dea lucrurile din casa din Craiova, lucrurile fratelui meu, acolo unde el a trăit și are costumele lui populare, ceasurile de valoare, tablourile, bijuteriile și alte lucruri ce mai sunt într-o casă. Petrică a investit toți banii ăia în acea locuință și normal că are foarte multe bunuri acolo.

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Ce avere a avut Petrică, doamnă? De un milion de euro? De unde banii ăștia? Să se scoată banii pe întreaga avere și să vedem dacă sunt un milion de euro. Nu este adevărat, de unde să aibă suma asta Petrică lăsată? L-am dat în judecată pe Gușman să îmi dea bunurile. Momentan nu a avut loc primul termen de judecată, așteptăm, nu știți cum este justiția din România?”, a declarat Maria Tărchilă, pentru Click!.

Maria Tărchilă îi simte lipsa regretatului său frate

Înainte de sărbătorile de iarnă, Maria Tărchilă, una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian, a făcut o serie de declarații dureroase, mărturisind că îi simte foarte tare lipsa regretatului interpret de folclor.

Avocata surorii lui Petrică Mîțu Stoian face acuzații grave, după ce a fost amenințată. Cine a încercat să fure drepturile de autor ale regretatului artist

Deși nu prea se vedeau de sărbători, căci Mîțu Stoian era ocupat cu evenimentele pe care trebuia să le onoreze cu prezența în perioada aceea, Maria și fratele lui vorbeau mereu la telefon, lucru ce îi lipsește în prezent.

„Am pregătit de toate pentru Crăciun: sarmale, piftie, cozonac. Este al doilea Crăciun fără Petrică și este tare trist. Eu cu el ne auzeam la telefon de Sărbători, ne felicitam, era tare frumos, nu ne vedeam de obicei de Crăciun, în ultimii ani, pentru că el avea spectacole, evenimente, știți cum este viața unui artist. În general, mă întâlneam cu Petrică și cu sora mea la aceeași masă când trăiau părinții noștri, ei ne adunau pe toți. După ce au dispărut dânșii s-au mai schimbat lucrurile. Ne vedeam din ce în ce mai rar, dar ne auzeam la telefon. Anul ăsta nu cred că o să fiu de Crăciun nici cu sora mea pentru că ea o să plece la fiica ei. Așa mi-a zis ultima dată când am vorbit la telefon.”, a declarat Maria Tărchilă, pentru Click!.