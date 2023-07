"Soră-mea nu a vrut să-mi zică" Dana Roba a aflat abia acum ce s-a întâmplat cu ea pe masa de operație. Familia i-a ascuns totul, de teamă că ar putea să-i provoace o mare durere

In articol:

Dana Roba trece prin clipe cumplite după ce în urmă cu aproximativ o lună a fost bătută cu betialitate de soțul ei. Vedeta s-a întors acasă, după ce a stat aproape trei săptămâni în spital, însă nu poate să se descurce singură, deoarece are ambele mâini în ghips.

Dana Roba, dezvăluiri cutremurătoare

Dana a povestit prin ce a trecut în timp ce era agresată de soțul ei, dar și după. Ce i-a ascuns familia Danei din perioada în care aceasta era în comă?

După ce a fost externată din spital, Dana Roba a apelat la persoanele care o iubesc și au fost alături de ea, pentru a o ajuta din punct de vedere financiar, ca să își poată crește copii în continuare. Vedeta a povestit prin ce clipe de coșmar a trecut în timp ce era bătută cu bestialitate de cel care i-a fost soț. Loviturile au fost atât de puternice, încât bruneta nici măcar nu a mai simțit durerea. Familia Danei a fost alături de ea necondiționat, iar acum, la aproximativ o lună de la eveniment, Lidia Roba, sora ei, i-a povestit că în timpul operației, Dana Roba a fost resuscitată de șapte ori.

Medicii i-au spus tatălui Danei în repetate rânduri că fiica lui nu va trăi, însă familia ei a crezut în Dumnezeu și în puterea lui.

Citește și: Ce mesaj i-ar fi trimis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba? Make-up artistul și-a ieșit din minți și a reacționat dur: „M-a supărat foarte tare”

„Îmi pare foarte rău că trebuie să apar așa la televizor și că trebuie să cer ajutorul oamenilor, eu n-am rugat niciodată pe cineva să-mi dea un ban gratis, mie îmi place să muncesc și oamenii să mă plătească în urma muncii Începea să mă înjure. Pentru siguranța copiilor mei, pentru că ei nu au voie să audă înjurăturile astea pe care ele le adresa asupra mamei lor, trebuie să divorțez și să fie totul ok. Deși mi-am dorit să rămân prietenă cu el pe viață, dar el în fiecare zi mă înjură și îmi spunea: 'Am să-ți iau viață, te omor!'. Nu pot să reproduc cum îmi spunea. Odată, țin minte, i-am spus: 'N-am să mor niciodată, pentru mine a murit Hristos'. Și mi-a zis: 'Iar mă iei cu Dumnezeul tău?'. El numai pe el se suporta. Mă mir cum de nu a omorât copiii. Toată lumea din instanță se miră. Am simțit așa o ceată de îngeri în jurul meu, care mi-au spus că nu există nicio durere, și chiar nu am simțit durerea, mi-aduc aminte cum mă calcă pe față, nu mai simt, partea dreaptă a nasului nu o mai simt, iar partea de aici a capului nu simt nimic. Mâine mă duc la doctorul neurochirurg, să îi povestesc absolut tot ce simt și ce nu simt. Inclusiv domnul procuror s-a mirat de mine că nu am simțit durerea, dar țin minte absolut tot. Știu că Dumnezeu a fost cu mine.La unii le pică o piatră în cap și mor. Două zile am fost în comă. Soră-mea mi-a zis azi-noapte, nu a vrut să-mi zică, două zile am fost în comă și de vreo șapte ori m-au resuscitat în operație.(...)

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Patrick și Nona de la „Casa iubirii” s-au despărțit! Fostul concurent rupe tăcerea: „Am zis că e momentul să sparg gheața și să nu ne mai învârtim în jurul cozii”- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Prigojin s-a dus la Moscova! Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Putin- stirileprotv.ro

Medicii ieșeau din sala de operație foarte suparăți și îi spuneau (n. red tatălui ei): 'Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră, se zbate între viață și moarte, mai sunt câteva secunde și cred că o pierdem'. Și tata zicea: 'Nu, înainte să intrați voi în sala de operație a intrat Hristos, a crezut 100% în treaba asta'. Când am ieșit din comă și m-au adus în salon am început să plâng, am zis: 'Eu nu vreau aici, eu oricum nu mă fac bine, nu-mi place aici, mie mi-e foame, mi-e sete'. Niciodată, s-au mirat toți medicii, că niciodată nu am spus: 'O să mor'. Niciodată nu am spus, oricât mi-a fost de greu", a povestit Dana Roba în emisiunea lui Cristi Brancu.

Captură emsiune Exclusiv VIP [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce mesaj i-a trimis Daniel Balaciu soției lui?

După ce a lovit-o cu bestialitate pe mama copiilor lui, Daniel Balaciu a fost arestat și își așteaptă sentința. Se pare că acesta i-a trimis un mesaj Danei Roba din spatele gratiilor, în care i-a mărturisit că este dispus să o ierte pentru distrugerea mariajului lor, ba chiar este dispus să se împace cu ea, de dragul fetițelor. Vedeta a fost enervată la culme și l-a dat afară din casă pe polițistul care a venit să îi transmită mesajul.

Citeste si: „Partea stânga e amorțită foarte tare, nu simt nici când stau pe partea stânga, nici când pun mâna.” Dana Roba trece prin momente cumplite, din cauza durerilor de cap- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iulie 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini greu de privit. Dana Roba și-a arătat pentru prima dată operația din spatele capului: "Nu v-am arătat-o niciodată"- VIDEO- radioimpuls.ro

Citește și: Dana Roba îi cere lui Daniel Balaciu despăgubiri uriașe, după ce a băgat-o în spital: ”Nu mă interesează că are sau nu”. Bruneta nu-și iartă nici soacra

„Soțul meu a încercat să mă contacteze, mi-a transmis un mesaj prin domnul polițist care mi-a adus citația acasă, pentru un termen la tribunal. Mi-a zis așa: ”Soțul a zis că el oricum vă iartă și că ar fi bine să vă împăcați pentru fete, să renunțați la divorț”. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă: ”Să lăsați foaia aici și să ieșiți afară imediat! Eu nu am ce să-l iert, să-l ierte Dumnezeu. Nu s-a gândit ce gravă e situația?”, a spus Dana Roba, conform Playtech.