Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară face dezvăluiri șocante, la cinci luni de la moartea artistei: „Au încercat să mă mintă de la început”

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit în luna decembrie a anului trecut, după ce a stat o bună bucată de timp în comă, fiind ținută în viață numai de aparate.

Se pare că aceasta ar fi suferit un accident în propria locuință, ar fi căzut pe scări, iar în urma incidentului s-ar fi ales cu mai multe leziuni la nivelul capului. Au trecut cinci luni de la moartea artistei, iar sora ei nu este convinsă că mezzosoprana ar fi suferit un accident.

Maria Macsim Nicoară

Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „De la început am avut semne de întrebare”

Anul trecut, Maria Macsim Nicoară a fost luată cu ambulanța din propria locuință, după ce ar fi căzut pe scări și s-ar fi ales cu mai multe lovituri la nivelul capului. Medicii au încercat să-i salveze viața, iar timp de luni bune a stat în comă până când în decembrie 2020 organismul ei a cedat și i-a fost declarat decesul. Sora artistei nu crede că totul a fost un accident, ba chiar spune că în ultimele zile din viață, mezzosoprana începuse să se plângă de comportamentul soțului ei.

„De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon (n.r în trecut) că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, a declarat sora artistei, potrivit Spynews.

Mai mult, femeia îl acuză pe soțul surorii sale și pe soacra acesteia că au chemat ambulanța la opt ore după ce artista ar fi căzut pe scări.

„Mi s-a spus că a căzut pe scări și că e internată. (…) Mi-am dat seama că ei au încercat să mă mintă de la început. Au minimalizat starea în care au adus-o pe sora mea. Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva”, a dezvpluit sora Mariei Macsim Nicoară la un post de televiziune.

Ce spune soțul mezzosopranei că s-a întâmplat

Bărbatul i-a povestit procurorului de caz că el și Maria Macsim Nicoară ar fi consumat alcool în seara în care aceasta a avut tragicul accident. Se pare că artista dormea la etaj, iar în jurul orei 11:00 noapte ar fi încercat să coboare scările, iar din cauza stării în care se afla a căzut pe trepte.

Pentru că există suspiciuni în felul în care aceasta a murit a fost dosar pentru tentativă de omor în rem, iar investigațiile în ceea ce privește accidentul tragic continuă. Anchetatorii vor să stabilească dacă mezzosoprana chiar s-a împiedicat și a căzut sau dacă a fost împinsă de cineva pe scări.