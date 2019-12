Omul de afaceri Cristi Borcea a fost eliberat recent din închisoare, așa că acum are timp să se vadă cu numeroasa familie pe care o are. Pe lângă actuala soție, Valentina Pelinel, și cei trei copii pe care cuplul îi are împreună, Borcea se bucură și de prezența altor persoane dragi, părinți și surori.

”La 24 de ani, am avut primul copil, pe Cristi, apoi pe Violeta, și pe Ștefania. Copiii mei sunt făcuți toți din 3 în 3 ani. Am mai avut un băiat, dar s-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte. Era cel mai frumos. Am în total 10 nepoți. 7 copii de la Cristi, două fete de la Violeta și o fată de la Ștefania care trăiește în Germania”, a dezvăluit într-un interviu Stere Borcea, tatăl lui Cristi.

Stabilită de mai bine de două decenii în Germania, Ștefania (43 de ani) este măritată cu un cetățean străin, cu care are o fată. Zilele trecute, sora mai mică a fostului acționar dinamovist a aniversat cu fast împlinirea a 19 ani de la nuntă, prilej cu care a fost felicitată de tot neamul, inclusiv de Elena, mama ei și a lui Cristi, de care îi este foarte dor.