Andreea e sora Siminei de la Puterea Dragostei, despre care fosta concurentă a vorbit de multe ori. De altfel, după ce s-a întors de la Puterea Dragostei, Simina a spus la un moment dat că sora ei se gândește să meargă și ea în emisiune, pentru a-și găsi dragostea, urmând exemplul surorii ei. Simina l-a întâlnit pe Alex Zănoagă la Puterea Dragostei, iar cei doi formează acum un cuplu, așteaptă un copil, iar la anul se și căsătoresc.

Ei bine, se pare că Andreea are acum un iubit. Sora Siminei are pe pagina sa de Instagram, în ultima perioadă, numeroase poze în care apare alături de un băiat. În dreptul pozei, Andreea a trecut mai multe mesaje în care își exprimă sentimentele de iubire pentru tânăr. Mai mult chiar, acesta îi lasă și un comentariu la una dintre imagini: ”te iubesc”, mesaj care ar trebui să spună totul despre relația dintre cei doi.

La scurt timp după ce Simina a rămas însărcinată, sora ei a trecut prin momente dificile. Ea a fost în spital, iar Simina a spus de câteva ori în live-urile sale că este tristă deoarece ”sora mia” e bolnavă.

Jador a vorbit despre relația cu sora Siminei de la Puterea Dragostei

Jador, fostul iubit al Siminei, a vorbit despre relația de prietenie pe care a avut-o cu ”sora mia” Andreea, în perioada în care acesta suferea.

"Andreea este o fată deosebită, cu care eu m-am înțeles foarte bine de la început. Ea m-a ajutat mereu să vorbesc cu Simina, mai ales atunci când aveam o relație și ambii eram orgolioși. Fără cuvintele sale conciliante, nu am fi reușit să ne înțelegem de multe ori. În plus, recunosc, prin intermediul ei, am comunicat în ultima vreme și am aflat ce se mai întâmplă cu fosta mea iubită. Din acest motiv, o voi aprecia întotdeauna, chiar dacă eu și Simina am încheiat toate conturile", a spus Jador pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp.