Sora unei cunoscute vedete de televiziune a fost dată afară din casă de socrii! Familia a ajuns pe străzi

Georgeta Soare și Marius [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Sora unei vedete de televiziune a fost dată afară împreună cu familia chiar de către socrii ei. Femeia, soțul și cei trei copilași au rămas pe drumuri doar cu câteva zile înainte de Crăciun.

Familie cu trei copii, ramasă pe străzi

Cu doar o lună de zile înainte de sărbătorile de iarnă, o familie cu trei copii a rămas pe străzi, după ce socrii i-au dat afară din casă. Georgeta și Marius au vorbit despre momente dificile prin care trec la momentul actual în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida.

Citeste si: Teodor și Ionela de la Mireasă pentru fiul meu, vești bune pentru fani! Familia lor se mărește

Citeste si: Iureș în lumea interlopă! Dușmanul de moarte al lui Bebino, ședință de judecată nocturnă - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Citeste si: Radu Gorgan de la MPFM a devenit tată de băiețel! Prima imagine cu micuțul

Sora lui Grigore Moldovan, fostul concurent de la ”Mireasa pentru fiul meu”, că a fost dată afară de părinții soțului ei după ce a rămas fără bani.

”Am stat în București, am vândut casa și m-am mutat la socrii. Nu ne-au zis nimic inițial, am dat bani în casă, dar când s-au dus banii, au început discuțiile. Acum că nu mai avem nimic, ne-au dat afară din casă și am rămas pe străzi cu trei copii. Dacă le știam adevărata față, nu mă mai duceam acolo, nu mai vindeam casa, dar planul lor e să scape de mine, eu n-am nici familie, nimic. Eu nu m-am dus la ei că să le luăm casa, ci să stăm cu ei. Mereu când plecam de acasă, ei le ziceau și copiilor să-și facă bagajele că o să ne dea afară”, a spus Georgeta Soare.

Georgeta și Marius Soare[Sursa foto: Captură YouTube]

Socrii neagă că i-a dat afară pe Georgeta și Marius

Totodată, mama băiatului susține că este o neînțelegere, ci că nu ea i-a dat afară, ei au plecat de acasă. Despre Georgeta, mama lui Marius susține că nu mai ține legătura cu aceasta.