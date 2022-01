Sora vitregă a lui Pepe s-a angajat în televiziune și ar putea deveni colegă cu interpretul! Rebeca l-a acuzat în trecut pe fratele ei că o evită

In articol:

Rebeca Pascu, sora ”secretă” a lui Pepe rezultată dintr-o relație extraconjugală a lui Ion Talent, tatăl interpretului, ar putea deveni colegă de serviciu cu fratele ei. Tânăra de 19 ani tocmai și-a găsit un job la o televiziune cunoscută care se află în acest moment în tratative avansate cu Pepe.

Sora lui Pepe lucrează la postul de televiziune care negociază cu artistul

Interesant este că Rebeca spunea cu ceva vreme în urmă că nu l-a văzut decât de 6 ori în viața ei pe Pepe.

Rebeca Pascu a terminat un liceu din București și visează la o carieră în lumea muzicii, asemenea fratelui său. Cum însă acest lucru rămâne momentan la nivel de plan cu bătaie lungă, tânăra și-a căutat de lucru pentru a se putea întreține singură.

Așa a ajuns sora lui Pepe să lucreaze ca redactor și editor la un trust de presă care în aceste moment l-a ofertat pe fratele ei. Pepe ar putea deveni noul prezentator în locul lui Cosmin Seleși, care nu mai face parte din proiect.

Pepe a recunoscut deja că se află în tratative cu postul, însă momentan cele două părți nu au bătut palma. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare.

Rebeca, acum câțiva ani: ”Pepe nu m-a ajutat niciodată”

Relația dintre Rebeca și Pepe a fost una mai degrabă rece, cel puțin până acum câțiva ani, când tânăra spunea că nu l-a văzut pe fratele ei decât de câteva ori în viața și că acesta a refuzat să o ajute în cariera muzicală.

“Pepe nu m-a ajutat niciodata si exista si conversatii in care eu ii trimit cover-urile mele si el nu-mi raspunde la telefon. O singura data mi-a raspuns, acum doi ani, cand i-am trimis un cover si mi-a zis: E mai ok.

Dar nu mi-a dat aripi si nici nu m-a incurajat in vreun fel. Eu am asteptat intotdeauna o parere din partea lui. Sunt dezamagita pentru ca as fi vrut sa am parte de incurajare macar din partea familiei, dar nu o am din partea lui”, a declarant sora lui Pepe cu ceva vreme în urmă.

