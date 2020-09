Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea a ajuns de două ori până în acest moment în turul al treilea la Grand Slam-ul din Statele Unite ale Americii, însă niciodată nu s-a calificat mai departe. Sorana se află acum din nou în al treilea tur, după performanțele din anii 2009 și în 2019.

Până în acest punct al Grand Slam-ului, Sorana Cîrstea a reușit să le învingă pe Christina McHale (6-4, 7-5) și pe Johanna Konta (2-6, 7-6, 6-4), ultimul meci durând chiar 3 ore. NU a câștigat cu ușurință, însă această victorie a dus-o în al treilea tur!

Replicile acide ale Soranei Cîrstea, aderesate Simonei Halep

În 2014, tânăra Simona Halep se pregătea să joace prima finală de Grand Slam din carieră, la Roland Garros ,pe care din păcate a pierdut-o în fața Mariei Șarapova. Un post de televiziune a dorit să realizeze un material cu celelalte jucătoare de tenis din România, care să-și arate susținerea și admirația pentru Simona. În fața acestei propuneri Sorana Crîstea a găsit un motiv destul de... neașteptat, pentru a-și motiva neputința de a lua parte la filmări.

„Nu pot să-i urez succes, nu sunt în ţară”, a fost răspunsul celei care ajunsese doar până în sferturile de finală ale competiţiei respective. Puși în fața refuzului Soranei, jurnaliştii i-au propus tenismenei participarea măcar cu un mesaj audio, însă jucătoarea de 27 de ani a refuzat din nou, folosind acelaşi motiv.

În toamna anului 2017 Simona a cules roadele muncii sale: a primit titlul WTA ce o clasează pe locul 1 în topul celor mai bune jucătoare.

„N-am apucat s-o felicit încă pe Simona. Am avut program încărcat şi n-am avut timp. O să îi strig ceva de la balcon, probabil, că tot suntem vecine”, este declarația pe care a făcut-o Sorana Cîrstea, aflată in Austria, la Linz, cu privire la performanţă lui Halep, care a devenit numărul 1 mondial.