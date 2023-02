Sorana Darclee a vorbit despre sarcină, la 40 de ani! Artista se simte mai împlinită ca niciodată: ,,Este omul vieții mele. Vieților mele”

In articol:

Dacă până acum, Sorana Darclee, în vârstă de 40 de ani, susținea că nu e pregătită să devină mamă, iată că acum părerea ei s-a schimbat și se gândește serios la posibilitatea de a avea un copil.

Fosta membră a trupei ASIA a dezvăluit că în trecut gândul de a deveni mamă o speria, dar acum lucrurile stau complet diferit.

Sorana este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală românească. Ea a devenit cunoscută publicului odată cu lansarea trupei A.S.I.A, din care a făcut parte din anul 1999 până în 2006. Melodiile pe care formația le-a lansat au devenit unele dintre cele mai fredonate și ascultate piese la acea vreme, iar vestea cum că fetele o vor lua pe drumuri separate i-a întristat enorm de mult pe fanii acestora.

Citește și: Sorana Darclee, primele declarații despre sarcină! Își dorește să fie un părinte model: ”Îmi doresc să fie fată”

Citeste si: Giani Kiriță, amintiri din tinerețe. Ce a făcut fostul fotbalist după ce a luat primul lui salariu: „Îmi doream foarte mult”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Sorana Darclee își dorește să devină mamă

Visul cel mai mare al oricărei femei atunci când întâlnește bărbatul potrivit este acela de a-și întemeia o familie și de a deveni mamă. Această dorință nu a ocolit-o nici pe Sorana Darclee, care deși înainte era destul de reticentă în ceea ce privește posibilitatea de a avea un copil, acum își dorește foarte mult să devină mamă.

Artista a mărturisit că vrea ca atunci când va rămâne însărcinată să facă acest anunț pe scenă pentru a-și surprinde și colegele.

„Până acum am fost foarte speriată de acest gând al conceperii unui copil. Cred că nu consideram că este acel lucru potrivit pe care eu îl gândesc când îmi fuge mintea la familie. Acum, pentru că nu mai sunt frici, pentru că nici nu mai cunosc acest termen. Îmi este atât de străin. Da, îmi doresc foarte tare un copil. Îți dai seama cât de tare ar fi să urc pe scenă și să fim aproape cinci. Această surpriză îmi doresc să le-o fac și fetelor, să le anunț că vom fi pe scenă aproape cinci ”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

Citește și: Sorana,ex-ASIA, plina de sange! Ce i s-a intamplat artistei

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Ce spune cântăreața despre partenerul său de viață

Ultimii ani nu au fost unii prea buni pentru frumoasa membră a trupei A.S.I.A, care a trecut printr-un mariaj eșuat și o relație care nu s-a terminat așa cum și-ar fi dorit ea. Acum, cântăreața se poate bucura în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă are alături de ea bărbatul potrivit. Cei doi au fost colegi în școala generală, iar acesta a fost alături de artistă încă de la începutul carierei sale, dar, din păcate, destinul i-a despărțit. La 20 de ani de când nu s-au mai văzut, tot același destin i-a făcut să se regăsească și să înceapă o frumoasă poveste de dragoste.

,, Partenerul meu de viață este prietenul meu de 26 de ani. Noi am fost colegi de generală și de liceu. În momentul în care A.S.I.A s-a înființat, el a fost acolo lângă mine și m-a susținut în acele momente la școală, pentru că era foarte greu. După foarte mulți ani am ajuns să fim și parteneri de viață. Așa că, pentru el, nu este doar o încântare că din nou m-am întors în A.S.I.A, ci că toate acestea se întâmplă. Că noi ne-am reîntâlnit după 20 de ani, că a început relația noastră exact ca atunci, înainte să fie și A.S.I.A. Am cea mai mare susținere. Este cel mai mare admirator al trupei. Ne ascultă muzica, ne știe muzica. Partenerul meu este foarte implicat. Este jumătatea mea, sunt coasta lui, eu așa zic! Este omul vieții mele. Vieților mele ”, a mai adăugat solista.