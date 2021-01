Sorana, ex ASIA, a fost agresată de un străin chiar în scara blocului în care locuia! Cum a reacționat cântăreața

In articol:

Sorana Durclee, fosta membră a trupei ASIA, a vorbit despre una dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața ei. Aceasta a trăit clipe de coșmar, chiar în locul în care se simțea cea mai protejată. Agresiunea s-a petrecut chiar în ziua de Paște, când aceasta se întorcea de la niște rude care locuiau nu foarte departe de locuința ei.

Sorana, agresată chiar în scara blocului

Sorana a povestit totul despre cea mai traumatizantă experiență din viața ei. Avea 12 ani când episodul neplăcut s-a întâmplat. Abia acum, la 35 de ani, vedeta și-a găsit cuvintele pentru a povesti acest incident care i-a marcat copilăria și viața. Aceasta a fost atacată de un băbat străin chiar în scara blocului în care locuia.

„Era de Paște. Veneam de la verișoarele mele, la două stații distanță de mine, nu era ceva foarte departe, și m-a abordat un domn. Știam foarte clar de la mama mea. Nu intri în discuții cu străinii, nu le spui pe unde stai… În momentul în care am intrat în bloc, eu stăteam la etajul I, dintr-o dată m-a atacat”, a povestit Sorana Durclee pentru TVR2.

Sorana a dezvăluit și cum se descurcă pe timpul pandemiei

Cum se descurcă Sorana în pandemie

Sorana încă se vindecă după

divorțul de fostul soț, Paul Moga, care a tradus-o pe vedetă cu o damă de companie. Aceasta a avut tăria să mai creadă în iubire chiar și după acest capitol din viața ei și și-a regăsit fericirea în brațele lui Cosmin, actualul iubit.

„Divorțurile toate sunt dureroase, așa că nici divorțul meu nu a fost mai diferit față de altele. Dar nu am nici o problemă după divorț să mă gândesc la căsătorie. Nu rămân cu traume din astea de nu se mai pot rezolva. E o parte din viața unui om. La Cosmin am găsit tot ce-mi place mie, de la liniște, la joacă, la iubire, la blândețe, romantism, la lipsă țigle pe casă. Cu un om foarte serios eu nu aș putea să stau. Este și el într-o ureche ca și mine. Cât despre infidelitate, n-aș ierta-o niciodată”, a declarat artista, pentru Impact.ro.

Pandemia de coronavirus nu a împiedicat-o să-și continue activitățile preferate, doar că a fost nevoie să și le mute acasă.

„Am pictat foarte mult, am făcut sport în casă, cu puțin timp înainte de a se închide sălile mă apucasem de yoga. Am continuat să fac apoi yoga prin zoom. Trebuie să recunosc mă cam luasem cu meditație, în izolare am descoperit-o, pentru că altfel cred că o luăm razna. Am încercat să mă concentrez pe lucruri cât mai pozitive, cât mai bune, mi-am ținut creierii departe de tot ce a însemnat media”, a mai adăugat vedeta.