Sore, dată de gol de fiica sa! Ce face în fiecare zi în baie? “Și tata îi zice “gata””

Sore este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Aceasta s-a remarcat prin rolul excepțional pe care l-a avut în serialul “Pariu cu viața”. Acum se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, având o familie minunată.

Ce face Sore în fiecare zi în propria baie?

Sore [Sursa foto: Captură YouTube]

Sore și fiica sa au fost invitate în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, unde au povestit secrete de familie. Fetița sa, a simțit nevoia să spună mai multe și a dezvăluit ce face mama ei în fiecare zi în baia din casa lor. De asemenea, a specificat că de acest lucru se plânge și tatăl ei.

Cătălin Măruță a întrebat-o pe micuță cine cântă mai mult dintre mama și tatăl său. Răspunsul fetiței a venit imediat și acela a fost Sore.

“Mereu o aud pe mami cum cântă. Cântă și în baie și o aud de acolo. Merge singură și cântă tare. Și tata îi zice “gata”, air eu îi zic “Nu mai cânta!””, a povestit fiica lui Sore.

Simpatică foc, cu toții s-au amuzat de felul cum relata întâmplările și cum o imita pe mama ei.

În tot acest timp, Sore avea căști cu muzica tare în urechi și nu auzea ce povestea fiica sa. La final, cântăreața s-a așezat e canapea lângă cea mică și a aflat totul.

“În baie, atunci îți vin idei de piese. Așa sunt eu, cântăcioasă în casă.”, a fost replica lui Sore.

Cu toate acestea, cele două s-au amuzat și au povestit și despre viața lor de familie, sărbători și planuri pentru noul an.

De ce nu se căsătorește Sore cu tatăl fiicei ei?

Sore [Sursa foto: Captură YouTube]

Sore și tatăl fiicei ei sunt împreună de șase ani, dar nu au ajuns încă la altar, deși sunt logodiți de mai bine de patru ani.

"Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase.

Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume. Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5.

Dacă mă trezesc în toiul nopții îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 mai cu băieții. Omul care minte, îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani.", a declarat Sore, în urmă cu ceva timp, într-un interviu.

