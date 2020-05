In articol:

Sore este una dintre cele mai cunsocute artiste din România. Deși este celebră și are sute de mii de fani, frumoasa cântăreață încearcă să-și țină viața de familie departe de ochii publicului. deși publică fotografii cu fiica ei, vedeta evită să-l arate lumii pe tatăl fetiței sale.

Întrebată de fani de ce nu publică și fotografii cu tatăl fiicei ei, Sore a publicat o imagine în care apare alături de partenerul ei de viață, dar i-a acoperit fața. „O dată pe an pun o poză cu el :) De ziua lui. În rest, intimitatea este cheia”, a scris Sore în dreptul fotografiei.

Întrebată de un alt fan cum arată bărbatul cu care se iubește de câțiva ani, Sore a oferit un răspuns emoționant. „Arată perfect pentru mine :)”, a scris cunoscuta artistă pe pagina ei de pe o rețea de socializare.

Citeste si: Numele si fotografii ale Andrei, folosite intr-o campanie mincinoasa pe Facebook. Sunt promise sume uriase de bani

De ce nu se căsătorește Sore cu tatăl fiicei ei

Sore și tatăl fiicei ei sunt împreună de șase ani, dar nu au ajuns încă la altar, deși sunt logodiți de mai bine de patru ani.

"Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase. Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume. Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5. Dacă mă trezesc în toiul nopții îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 mai cu băieții. Omul care minte, îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani.", a declarat Sore într-un interviu.