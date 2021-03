Sorin Cîmpeanu, anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu școlile din București după intrarea în scenariu roșu

In articol:

Deși până în acest moment nu a ajuns la un acord cu ministrul Sănătății, Sorin Cîmpeanu nu a renunțat la decizia ca elevii din anii terminali să meargă fizic la școală. Din primele informații, ministrul Educației a solicitat Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ca școlile aflate în localități din scenariu roșu să poată permite elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a să meargă fizic la școală.

„Cererea a fost elaborată şi va fi transmisă către CNSU în următoarele minute. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie. Este important să știm ce vom face luni, motiv pentru care am trimis CNSU cererea”.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a ținut să menționeze că solicitarea Ministerului Educaţiei către CNSU vizează strict elevii din anii terminali. În Capitală este vorba de circa 15.000 de elevi. Potrivit surselor, inspectorul general, Ionel Pușcaș, a precizat că Ministerul Educaţiei susține modificarea ordinului comun cu MS pentru a permite prezența fizică a claselor a VIII-a și a XII-a și in scenariul 3.

Ministrul Educației, despre examenele naționale

Sorin Cîmpeanu a precizat că examenele naționale trebuie susținute în conformitate cu condițiile actuale în care învățământul se află. Mai mult, ministrul Educației susține că ar fi nedrept ca elevii să fie evaluați ca și cum procesul de învățare nu a avut niciun fel de schimbare pe tot parcursul anului școlar.

„Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei”.