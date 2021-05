Sorin de la Survivor România aruncă bomba: ”Nu am cerut-o în căsătorie, am cerut-o doar să fie...”. Ce a spus despre inelul găsit în Dominicană

In articol:

Sorin Pușcașu a făcut noi dezvăluiri după ce a ajuns, ieri, în România! Fostul războinic a fost eliminat de la Survivor România 2021 din motive medicale. Acesta a dus o luptă crâncenă în competiția fenomen de la Kanal D, însă acum se află liniștit acasă, în familie. Înainte de toate, a ținut să le mulțumească oamenilor care l-au susținut de-a lungul participării lui în emisiune.

Citeste si: Culiță Sterp, în pericol de eliminare de la Survivor:"Mă așteptam și mă bucur!" Surpriză în timpul votului din partea unui coleg

” Vreau să vă vorbesc puțin despre ziua de ieri, am rămas surprins, mi se face pielea de găină și acum. Cum am aterizat în Franța,am avut o escală în Franța, în Paris...și acolo era o fată Cristina, care lucrează cumva la securitate, nu știu exact..eram cu masca pe față, se uita foarte atent așa la mine, zâmbind și mi-a zis: Sorin...mi-a zis: Te-am susținut foarte mult, te iubesc. M-a luat în brațe, aia a fost prima senzație a mea după această competitie si am simtit atata iubire...

Când am ajuns în România mea dragă și am văzut ce susținere am, familia, prietenii și susținători de-ai mei la aeroport...sunt foarte entuziasmat! Vreau să va multumesc din suflet pentru absolut tot. Treabuie să va mărturisesc foarte multe chestii care s-au întâmplat acolo, în Dominicană și aici. Eu nu m-am considerat și nu mă voi considera niciodată o vedetă și susținătorii mei simt chestia asta pentru că mi-am dat din timpul meu, asa cum ei si-au dat din timpul si din banii lor sa ma sustina, să le raspund tuturor”, a mărturisit Sorin.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Sorin[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Survivor România, 23 mai. Discuții aprinse între Albert Opea și Maria Chițu după sărutul din timpul nopții: „Tu mă placi?!”

De asemenea, ”războinicul” s-a bucurat tare mult să fie susținut și plăcut de copii. Acesta spune că cei mici sunt foarte inteligenți și au înțeles ieșirile nervoase pe care le-a avut el și Starlin.

” Mă bucur să vad niste copii care ne-au luat ca pe niste exemple. Ma bucur ca sunt niste copii inteligenti si au inteles ceea ce am facut acolo si ca nu au luat partile alea care poate am fost prea impulsiv si eu si Starlin..”, a mai spus fostul concurent de la Survivor.

Sorin și Laura

Sorin Pușcașu, detalii despre ”cererea în căsătorie”

Sâmbătă, Sorin a întrebat-o pe Laura, iubita lui, dacă acceptă să fie mama copiilor lui. Totul s-a întâmplat pe aeroport, fiind un moment emoționant, mai ales atunci când Sorin i-a oferit partenerei lui un inel-scoică. Ei bine, acum Sorin povestit cu lux de amănunte unde a găsit respectivul inel.

”Acel inel pe care i l-am dat Laurei era intr-adevar o scoică, o formă de scoică cumva, cred eu, foarte rară, în formă de inel. Pe lângă asta a fost pus într-o scoică închisă bine, o scoica la fel găsită pe plaja din Dominicană. Nu am cerut-o în căsătorie, am cerut-o doar să fie mama copiilor mei și a acceptat și mă bucur foarte mult”, a povestit Sorin Pușcașu.