Sorin de la Survivor România urmează să devină tătic! Iubita lui este însărcinată: „Am aflat și ce sex are bebele nostru”

Sorin Pușcașu a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din tabăra Războinicilor de la Survivor românia sezonul doi. Fanii au fost extrem de triști să afle că a părărsit competiția fenomen de pe Kanal D, iar mulți au continuat să-l urmărească pe rețelele de socializare, acolo unde voiau să afle toate detaliile despre el, dar și despre relația lui cu Laura, cea în fața căreia a îngenuncheat atunci când s-a întors din Republica

Dominicană și i-a cerut să fie mama copilului său.

În urmă cu doar câteva momente, pe rețelele de socializare, Sorin Pușcașu a dat o veste care a bucurat pe absolut toată lumea. El și partenera lui de viață, Laura, urmează să devină părinți.

„Dumnezeu mi-a ascultat dorințele…



In ultima poza din acest colaj eram in Seychelles, vacanța cea mai specială din viața noastră, pentru ca fix in acel moment din poza, am aflat ca vom deveni PĂRINȚI, MAMĂ ȘI TATĂ! Încă o data mi-a fost dovedit ca Dumnezeu Este lângă noi și că Legea Atracției funcționează întotdeauna! Ceea ce am discutat zi și noapte cu @starlin.belen_rd in emisiunea @survivorromania.oficial s-a îndeplinit.



Lau, vreau sa îți mulțumesc și sa îți promit ca voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasa, deșteaptă si minunată femeie! Sa nu îți fie teamă pentru ce urmeaza, vei fi cea mai bună mămică! VĂ iubesc pentru toată viața!

Am aflat și ce sex are bebele nostru, urmează să postăm in această seară pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și sa împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță, sau un băiețel?!🤰🏻” a scris Sorin Pușcașu pe contul său de Instagram.

Sorin Pușcașu, tătic de fetiță sau de băiețel?!

Vestea că Sorin Pușcașu urmează să devină tătic a bucurat pe absolut toată lumea. Internauții au așteptat cu sufletul la gură să afle ce urmează să aibă fostul Războinic de la Survivor România, iar pentru că nu a vrut să-și lase fanii cu semne de întrebare, acesta a postat pe Youtube imagini de la petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului.

Pentru a afla dacă vor avea o fetiță sau un băiețel, Sorin Pușcașu și iubita lui au jucat un joc. Aceștia aruncau cu săgeți în mai multe baloane de culoare neagră care aveau în interior vopsea. Astfel, după ce peretele s-a umplut cu vopsea albastră, aceștia au aflat că urmează să devină părinții unui băiețel. Sorin s-a bucurat enorm de veste, în timp ce Laura a recunoscut că ar fi vrut o fetiță.