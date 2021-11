Sorin Grindeanu, în fruntea Ministerului Transporturilor în Guvernul lui Nicolae Ciucă. Ce îl recomandă

In articol:

Sorin Grindeanu a fost premierul României timp de șase luni în anul 2017 și a reușit să declanșeze cele mai mari proteste post-Revoluție, în momentul în care a fost adoptată OUG13 pentru amnistierea unor fapte penale.

Cine este Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor ]n Guvernul Ciucă

Sorin Grindeanu este originar din județul Caraș-Severin și a terminat Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Acesta a lucrat și ca asistent universitar la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul aceleiași universități menționate. De asemenea, Grindeanu a făcut un curs de perfecționare în domeniul statisticii sociale, dar și unul cu specializarea „Securitate, diplomație și politică externă” la Institutul Diplomatic Român.

Sorin Grindeanu a ocupat funcții precum: Președinte al PSD Timișoara, Director la Direcția pentru Tineret și Sport, consilier local la Primăria Timișoara, viceprimar al Timișoarei, dar și Ministru al Comunicațiilor și Premier al României.

Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Sorin Grindeanu vrea drone pentru supravegherea șantierelor din România

Sorin Grindeanu a declarat după audierile din Parlament că dorește să le arate cetățenilor în timp real ce se întâmplă pe șantierele din România. Astfel, el intenționează ca acest lucru să fie printre primele obiective pe care dorește să le îndeplinească după aprobarea bugetului pe anul 2022.

Iată întreaga lui declarație: „Experienţa mea legată de acest domeniu (al transporturilor- n.r.) a fost în cei patru ani în care am fost viceprimarul Timişoarei şi am răspuns în mod direct de acest domeniu, şi eu cred că lucrurile sigur nu au mers la ritmul în care mi-aş fi dorit, dar au mers destul de bine şi am învăţat de acolo să stau şi să îi urmăresc foarte atent pe toţi. Vă asigur că voi face acest lucru. Şi vă mai asigur că una dintre primele măsuri pe care le voi lua atunci când o să vină bugetul este să vadă toţi românii, nu doar Grindeanu sau secretarii de stat, cum merg şantierele în România. Ăsta este un lucru care se face simplu cu tehnica actuală, cu drone care să transmită live pe site-ul Ministerului Transporturilor tot ceea ce se întâmplă pe şantierele aflate în lucru în România. Ăsta e unul dintre primele lucruri pe care le voi face.”

Ce avere are Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor

Potrivit declarației de avere depusă la Parlament, Sorin Grindeanu are în posesie un teren intravilan de 503 mp în comuna Giroc, județul Timiș, dar și o casă de 205 mp în aceeași zonă. Acesta deține și un apartament de 66 mp în Timișoara. Noul ministru al Transporturilor avea două conturi în lei cu suma totală de 22.000 de lei, dar și un cont în euro în care ar fi agonisit aproximativ 105.000 de euro.

În ceea ce privește veniturile din 2020, social-democratul a încasat peste 530.700 de lei de la ANCOM și circa 4.200 de lei de la Parlamentul României pentru prima sa luna ca deputat.

Surse: digi24.ro, hotnews.ro