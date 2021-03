Sorin Oprescu, mărturisiri în emisiunea lui Denise Rifai: ”Nu se vorbește despre acest lucru”  Ce spune despre șpăgile luate de medici VIDEO

In articol:

Sorin Oprescu a vorbit despre meseria sa de chirurg, dar și despre sistemul medical și despre șpaga pe care sunt acuzați medicii că o iau de la pacienți.

Întrebat de Denise Rifai dacă a greșit ca medic, Sorin Oprescu a dat un răspuns cutremurător. ”Am avut și eu greșelile mele, ca fiecare. Majoritatea am putut să le repar, sfătuindu-mă cu cei mai bătrâni. Nu știu să vă spun câte au fost. Fiecare chirurg are aleea lui la cimitir, mai ales când e tânăr. Da, au fost momente când m-am gândit că nu am făcut tot ce puteam să fac”, a spus Sorin Oprescu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Sorin Oprescu, la Denise Rifai: ”N-ai cum să înveți să nu suferi”

De altfel, întrebat dacă a învățat să-și mascheze suferința atunci când ca medic are parte de durere și moarte, Sorin Oprescu a fost extrem de sincer.

”N-ai cum să înveți să nu suferi. După 40 de ani de sală de operație, am învățat că lucrurile se întâmplă, nu știu de ce că nu am aflat în 40 de ani, la 4 dimineața. Mi-aduc aminte și eu de o serie întreagă de lucruri. Nu am avut ce să-mi reproșez, dar în chirurgie nu poți să stai singur, trebuie să ai echipă, trebuie să ai oameni, trebuie să le spui ce ai învățat și tu de la ăia mai bătrâni.

Unii sunt făcuți pe puncte, au lipsit de la partea practică. Sunt mulți care fac chirurgie vorbită. Nu am făcut niciodată chirurgie vorbită, ci chirugie practică. Să pui mâna să le arăți. De ce țipă chirurgul? Pentru că e în tensiune, că sunt clipe când nu știi ce să faci și cum să faci mai bine ca să poți ca operația să se încheie cu bine”,

Sorin Oprescu, despre șpaga luată de medici ”Cei care au curaj sa vorbească sunt puși la stâlpul infamiei”

Denise Rifai a abordat și subiectul mult discutat al corupției din sistemul medical și al spăgii de care sunt acuzați tot mai mulți medici că ar condiționa actul medical. ”Este șpaga mai presus de viața oamenilor?”, l-a întrebat jurnalista pe medicul Sorin Oprescu.

”Nu, categoric nu. Pentru marea majoritate a doctorilor, nici nu se pune problema. Sunt două elemente definitorii și vreau să le știți. Ăia care condiționează, nu fac parte din apropierea profesională a unui colectiv. Toată lumea știe de acest lucru și îi izolează. Nu numai profesional! De obicei dispar, pentru că de-a lungul timpului încep să facă prostii. Al doilea element este așa: nu am întâlnit profesori, mari profesori care să facă în acest fel și să așeze cumva șpaga deasupra oricăror percepte de viață. Ba din contră! Nu se vorbește despre acest lucru. Cei care au curaj să vorbească, întotdeauna sunt puși la stâlpul infamiei. Eu, pe pielea mea am pățit-o. În 1998, sau 2000, nu mai țin minte, în campania electorală am ajuns la întrebări, la doctori, și mi-au spus după ce s-a terminat emisiunea ”Băi, știi ce, ia mai las-o tu așa mai jos cu șpaga asta, că nu sunt toți îngerii de pe dric”. Da, nu sunt îngerii de pe dric, dar nu sunt nici dracii. Știți că dricul îi are pe amândoi: într-o parte e Scaraoțchi, în celalată e îngerul. Sistemul întotdeauna reacționează așa.

A doua dimensiune este comunicarea. Doctorul care nu comunică cu familia, cu bolnavul, și nu le spune despre ce este vorba, este prea obosit, nu are timp, ”Ce mai vor mă și ăia? Că e bine bolnavul” Vor să știe, că e al lor. I-am și spus unuia mai tânăr ca mine: ”Bă, dacă era mă-ta și te duceai la ușă acolo și nu-ți spunea nimeni nimic, nu vorbea nimeni cu tine, te lua femeia de serviciu de mână și-ți spunea ”ia pleacă de aici”, ce spuneai?” Vorbește mă cu ei, explică-le, pentru că de ajutat îi ajută. Vă jur, doamnă, nu glumesc cu asta!”, a mărturisit Sorin Oprescu în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.