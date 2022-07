Sorin Oprescu nu va fi extrădat. Fostul edil a primit liber în Grecia pe o perioadă nedeterminată

In articol:

Ultima decizie în cazul lui Sorin Oprescu spune că acesta nu va fi extrădat în România. Magistrații eleni au decis că fostul edil să nu ajungă în țara noastră din cauza condițiilor deloc bune din închisorile din România.

Astfel, la aproape două luni de când magistrații au decis să-l judece în stare de libertate, după prezentarea în fața judecătorilor din Grecia, pentru extrădarea în România, fostul edil a avut câștig de cauză,

primind, joi după-amiază, libertate pe tărâm grecesc, pe o perioadă nedeterminată.

Sorin Oprescu nu va ajunge în România

Reamintim că Oprescu fusese arestat preventiv, în Atena, după ce părăsise țara noastră, la scurt timp de la aflarea pedepsei în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

La sfârșitul lunii mai, inculpatul a petrecut 6 ore în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, timp în care s-a plâns de condițiile din

penitenciarele din România, susținând că în interiorul acestora, sănătatea sa, deja precară, va fi pusă la mare încercare.

Așadar, în urma pledoariei susținute de Oprescu, magistrații din Grecia au decis ca fostul edil al Capitalei să fie eliberat pe cauțiune până la termenul de azi, când iar a avut câștig de cauză.

Însă, în tot acest timp, fostul primar a fost plasat sub control judiciar, a trebuit să se prezinte periodic la poliție, pentru a da cu subsemnatul, și nu a avut voie să părăsească țara, fiind nevoit

să plătească și suma de 5.000 de euro.

După decizia autorităților elene, Sorin Oprescu s-a arătat mai încrezător ca niciodată, declarând public că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

”Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare, pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor. Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv. Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, spunea Sorin Oprescu, conform Antena 3.