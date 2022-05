Sorin Pârcălab și căutările unui comediant de succes: “Am lucrat la un moment dat ca agent de vânzări pentru niște reviste, apoi am ajuns să instalez camere video și sisteme de alarmă”

Serialul “Strada Speranței”, o producție impresionantă care le face românilor serile de weekend mai frumoase, a adunat în distribuție nume importante din televiziune, teatru, film, dar și stand-up comedy. Telespectatorii au avut ocazia în weekendul care tocmai a trecut să cunoască personajele și să între în povestea celor trei familii atât de diferite, care visează și suferă pe aceeași stradă.

Sorin Pârcălab, unul dintre cei mai buni comedianți din România, îl interpretează în serial pe Nelu Matache, un taximetrist care își dorește o viață mai bună.

Visul său era să devină preot și actor, dar n-a avut noroc. Încearcă diverse meserii, e mereu în căutare de ceva mai bun, merge la interviuri de angajare și își dorește să facă stand-up comedy. Soția sa, Coca (interpretată de Andreea Doinea), și cumnata Mioara (Irina Ștefan) îi amintesc constant că este tolerat într-o casă dominată de femei.

Nelu este un personaj simpatic, comic, cu multe drame existențiale și un simt al ironiei extrem de dezvoltat în relațiile de familie.

Sorin Pârcălab afirmă că, asemenea personajului căruia îi dă viață, a avut perioade în care și-a căutat drumul. Inginer de profesie, comediantul a avut mai multe joburi până să cunoască succesul în lumea stand-up-ului.

" Sunt bucăți din viață în care știi ce ai vrea să faci, dar îți este frică să faci și pare mai la îndemână să renunți. Am avut și eu joburi din astea, nu foarte multe, dar într-o zona în care am făcut lucruri care nu mi-au plăcut. Cred că sunt necesare și astea. Nu mi-au displăcut în totalitate. Am lucrat la un moment dat ca agent de vânzări pentru niște reviste, apoi am ajuns să instalez camere video și sisteme de alarmă. Cel din urmă a fost un job care cumva mi-a plăcut, dar era foarte murdar, trebuia să dăm găuri, să ne suim pe scări, era să cad o dată de la etajul doi. Dar dacă nu treci prin ele, nu ai cum să le depășești. Înțeleg oamenii care sunt în situația lui Nelu (n.r.personajul din serial), sunt oamenii care încă nu au curaj și fac foarte multe chestii care să le formeze dorința de a face ce le place", a declarat Sorin Pârcălab.

Citeste si: Unde s-a mutat Alina Sorescu după ce a anunțat divorțul de Alexandru Ciucu! Locuința valorează o avere- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Își găsește inspirația atât pentru rol cât și pentru numerele sale de comedie din viața de la fiecare om pe care îl întâlnește, dar mărturisește că a moștenit acest talent și de la bunici și de la tatăl său. A fost mereu atras de scenă cu care a cochetat încă din adolescență, dar s-a lansat în stand-up acum 11 ani, la Timișoara, alături de Flavius Kocsis şi Gigi Roşu, cu proiectul "Brigada 2 pe trei".

Își împarte timpul între cei trei copii ai săi, Comics Club, înființat în toamna anului 2018, și turneele de stand-up comedy în țară, care de obicei sunt sold out. Pe scenă oferă publicului părți din viața sa, gânduri și trăiri dintre cele mai intime. Celor care doresc să urmeze această carieră, le spune să fie pregătiți pentru un carusel de trăiri și situații, pentru că succesul este relativ și este nevoie de multă muncă pentru a rămâne în top.

"Cel care dorește să urmeze această carieră în stand-up comedy trebuie să știe sigur dacă vrea să își asume sărăcia care vine în prima parte, să fie cinstit cu el. Când crede că a dat cel mai bine o glumă să urmărească foarte bine dacă s-a râs în sală. Să nu se păcălească doar pentru că îi place de el însuși. Să fie insistent, perseverent. Dacă nu simte să facă cu adevărat chestia asta, nu i-aș recomanda să continue. Nu este o ocupație care să îți dea liniște. Dacă asta cauți, trebuie să te faci programator sau altceva. Noi funcționăm pe baza de <material>, de glume, de câte glume poți să produci. În momentul în care ești pe val, ai scurte momente când se echilibrează calitatea cu vechimea materialului. Este o scurtă bucată în care te simți relaxat, pentru că ai ce să spui pe scenă și se și râde. Dacă trece timpul, lumea începe să afle glumele și trebuie să te întorci din nou la scris, moment în care apare panică. Nu e niciun moment de plictiseală, dar este destul de stresant", a spus celebrul comediant.

Alături de Sorin Pârcălab, din distribuția serialului “Strada Speranței” mai fac parte actori precum Monica Anghel, Cătălina Grama, Claudiu Maier, Diana Dumitrescu, Ovidiu Niculescu, Andreea Doinea, Irina Ştefan, Dragoș Muşat, Gicu Gojira, Lia Sinchevici, Şerban Gomoi, Alexandru Conovaru, Aristiţa Oprea.

Nu pierdeți, în fiecare sâmbătă și duminică, o porție zdravănă de râs, urmărind serialul de comedie “Strada Speranței”, de la ora 20:00, la Kanal D.