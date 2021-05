Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România: "Am cunoscut oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine"

In articol:

Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor din motive medicale. Problemele pe care le are la genunchi nu îi mai dau voie să continue competiția.



Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România

Sorin, obligat de problemele de sănătate să părăsească competiția[Sursa foto: Captură KANAL D]

În urma ultimului set de analize medicii au luat decizia ca Sorin să părăsească competiția Survivor.

Citeste si: Incendiar! Acuzații extrem de grave la adresa europarlamentarului Dragoș Benea!- bzi.ro

"Cumva mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele, e destul de grav față de ce credeam că am la genunchi. Din păcate nu-mi doream, îmi doream să ajung cât mai departe. E foarte greu. Am stat 4 luni jumătate aici, sunt sigur că aș fi putut să stau mai mult. Psihic am dat dovadă că am dus-o destul de bine, fizic se pare că nu. Aș fi în stare să-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Mă gândesc la cei apropiați, dacă aș fi vorbit cu ei, cu toții mi-ar fi spus să vin acasă. Așa cum am zis din prima zi când m-ai întrebat care e scopul meu aici și am spus că mă interesează experiența, mă interesează fiecare secundă ce se întâmplă aici. Am luat foamea într-un mod pozitiv. Totul pentru mine a fost pozitiv. Niciodată umorul nu a dispărut. Sunt un luptător, nu-mi place să renunț.

Mă bucur că am ajuns până aici, sunt în ultimii șase. Îi respect aproape pe toți, aproape pe toți, am cunoscut oameni minunați, am cunoscut și oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine uneori. Mi-am dat seama că unele chestii schimbă persoanele, dar ar trebui fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina în puțin timp și o să începem viața reală.", a spus Sorin printre lacrimi.

Citeste si: Survivor România, 13 mai. Faimoșii și Războinicii s-au aliat împotriva lui Albert Oprea?! „Au încercat să mă pună la pământ”. Zanni, un nou atac la adresa Elenei Marin

El a mărturisit printre lacrimi că a învățat foarte multe lucruri de când este în competiție, dar cel mai mult a învățat să aprecieze lucruri pe care înainte nu le băga în seamă.

"Aprecierea este cea mai importantă lecție. Nu am apreciat când eram acasă niște mesaje simple, care aici au avut un impact mare, cuvinte pe care nu le apreciam, pe care nu le foloseam. Ca să fiu mai sincer și mai clar: acasă îmi dădeau ai mei mesaje pe care le citeam și nu le băgam în seamă, nu le-am spus alor mei niciodată "te iubesc!". Aici, un mesaj text de la ei m-a făcut să simt cât de importanți sunt pentru mine. Abia aștept să ajung acasă să le spun că îi iubesc, că am 30 de ani și nu am avut curaj să le zic. M-am bucurat de tot greul de aici, cred că așa am trecut mai ușor peste. Nu am cuvinte să spun câte am învățat de aici. Mi-am dat seama că eram impulsiv, vulcanic, am făcut-o și aici, dar mi-am dat seama că nu se merită și voi fi un om schimbat și acasă. Am fost un om bun întotdeauna și voi fi și mai bun. Nu sunt un om rău, sunt un om corect. Dacă am spus ceva, am spus-o pentru că am simțit-o. Niciodată nu voi retrage ceea ce am spus.", a mai spus Sorin.