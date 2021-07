Sorin Pușcașu a reacționat după ce fetele de la Survivor au făcut show pe traseu: ”Aproape toți au complotat împotriva lor”

Sorin Puscasu [Sursa foto: Instagram] 08:30, iul 3, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sorin Pușcașu a reacționat după ce cele două fete, rămase la Survivor România 2021, au făcut show pe traseu! Fostul războinic și-a spus părerea despre competiția la care a participat, spunând că Survivor nu este despre atletism sau despre cine ajunge primul, ci despre cum finalizezi ultima probă.

Ei bine, fostul concurent din emisiunea fenomen de la Kanal D a mărturisit că unul dintre băieți ar fi spus că fetele sunt sub nivelul mediu al acestei competiții, însă iată că Maria și Elena le-au făcut o surpriză colosală și se descurcă foarte bine pe traseele din Dominicană.

Sorin Pușcașu, despre fetele rămase în competiția Survivor România 2021

” Când am vazut astea de individuale am zis ca nu este corect, ca fetele sunt in dezavantaj...dar se pare ca nu. Nu sunt la egalitate, sunt mai bine. Asa cum am spus de atatea ori, competitia asta nu este atletism, nu este despre cine ajunge primul, chiar daca unele fete ajung inaintea baietilor, dar este important cum dai la final, felicitari!

Nu mai stiu care din baieti spunea ca fetele sunt sub nivelul mediu al acestei competitii, pe langa asta pot spune ca, aproape toti au complotat impotriva fetelor si a fost un gest slab, din punctul meu de vedere. Nu pot sa zic ca ei sunt sfinti toti, nici ele nu sunt si nu este corect sa sara in halul asta doar pe ele. Adica sa se mai uite si la ei in ograda.

Pot sa zic ca le felicit pe fete pentru seara asta ca le-au dat o lectie. Unul la mana, nu tin cu fetele, nu mai am niciun favorit in emisiune acum. Vobresc doar asa despre ce se intampla de la show la show, fde la episod la episod, și pe langa asta sa mai precizez ceva, ca am vazut comentarii pe net si mesaje in privat...consider ca gresiti cumva pentru ca voi spuneti ca fetele au un avantaj”, a mărturisit Sorin Puscasu, pe contul lui de Instagram.