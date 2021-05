Sorin Pușcașu, ADEVĂRUL despre strategiile din echipa Războinicilor: "La început îl trimiteam mereu la strategii..." EXCLUSIV

In articol:

Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România din motive medicale. Astăzi, invitat în platoul emisiunii Teo Show, fostul Războinic a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dar și despre prietenia cu anumite persoane din echipa Războinicilor.

Fostul concurent de la Survivor România susține faptul că a intrat în competiția fenomen cu ceva probleme de sănătate, iar situația s-a agravat și mai tare pe parcurs. La ultimul RMN efectuat, rezultatele nu au fost unele deloc bune.

„Eu am venit cumva șubred în această competiție, iar situația mea s-a agravat. Spre final am reușit să fac un RMN, iar din păcate rezultatele nu au fost bune. Am meniscul fracturat, am un tendon aproape să se rupă, iar la rotulă am o problemă din naștere. Dacă mi-aș reveni cu genunchiul și m-ar chema din nou, aș accepta fără să ezit. Orice aș spune eu acum, sunt sigur că nu aș fi vazut bine. Eu nu am venit în această competiție să câștig, dacă aș fi câștigat era un bonus. Lumea mă acuză că am făcut strategii să rămân până la final.", a declarat Sorin.

Cât despre relația pe care a avut-o cu Albert, Războinicul susține că nu este cel mai bun și că a demonstrat doar contrariul de-a lungul timpului. Dacă la început îl vedea câștigător, lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

"Am văzut foarte multe chestii ale unui fost concurent, nu vreau să dau importanță, asta se caută. (n.r- Alin). Referitor la Albert, așa cum s-a spus, că el este cel mai bun, ar trebui să demonstreze mai întâi. La început îl trimiteam mereu la strategii, după care a picat. De atunci nu pot să mai consider că el este unul dintre cei care ar putea să câștige această competiție. Încerc să nu mai taxez, dar e foarte greu pentru că am fost șocat de ce se întâmplă acasă. E o manipulare mare acasă. Am văzut ceva emisiuni și ce se vorbea despre mine. Eu sunt același om. Lumea de acasă a vorbit despre el ca victimă”, a declarat Sorin Pușcașu.

" Nu am avut nimic personal cu Albert"

Cu toate acestea, fostul concurent susține că nu a avut nimic personal cu Albert Oprea. Deși știa de strategiile lui și de faptul că iese favorit că se victimizează, nu putea accepta faptul că nu își asumă anumite greșeli.

„Eu am fost calul de bătaie. Și când venea un traseu nou, eu eram primul care îl făcea. Nu am avut nimic personal cu Albert și nici nu voi avea. I-am spus Marilenei înainte cu o seară de acel consiliu (n.r- primul consiliu de nominalizare): „Eu voi fi votat mâine și știu și cine mă va vota”. I-am dat și numele exact, iar a doua zi a rămas șocată. Nu mai contează ce a fost, eu sunt foarte fericit. M-aș fi bucurat în continuare de această competiție, în rest sunt același om simplu. Nu mai eram același, dar nu pentru că picasem psihic pentru că a picat Starlin, Eram așa pentru că nu puteam să joc.

Am fost acuzat atât eu, cât și Starlin că am dat oamenii buni afară din echipă. Albert a arătat cu degetul către mulți oameni buni din echipă. Au rămas doar doi și le va fi greu să lupte cu faimosii. De aia eram atât de vehement. Apăruse o frsutrare că el era favoritul publicului săptămâni la rând și nu ne ajuta în niciun mod. Nu cred că am ce să zic mai mult de atât. Îmi pare rău că lumea de acasă, în loc să ajute această echipă, au făcut o propagandă împotriva mea și a lui Starlin.

Nu aveam cum să fac diferențe când eram pe traseu. Când eram în camp, era cu totul altceva, dar nu puteam să dau oameni la o parte doar pentru că erau cei mai votați. Era ca un titirez. Nu am vrut să îl jignesc, era exact acel titirez pe care îl învârți, se mișcă stânga dreapata și nu își găsește locul. El nici în momentul de față nu și l-a găsit. Albert nu este un copil, ar fi putut să se apere de fiecare dată. Pe mine mă deranja atunci când vedeam că face ceva și nu își asuma. Până la urmă este stragegia lui, poate eu am înțeles greșit această competiție și trebuia să vin cu o strategie. Cred că a venit cu o strategie și strategia a devenit din ce în ce mai bună după ce a avut câțiva aliați. Se victimizează foarte mult.

Și eu mă simt vinovat că Albert a ieșit favorit de atâtea ori, pentru că eu îl taxam și de acasă se vedea altceva. El nu avea niciodată o linie foarte clară, o personalitate. Vreau să spun doar atât. Pentru mine, Survivor a fost ca un joc pe calculator. Nu trăiesc în acel joc toată viața”, ne-a mai spus Sorin.

"Eu cu Starlin am avut o conexiune pe care nu am avut-o niciodată"

În timp ce relația cu Albert era destul de tensionată, Sorin adaugă că a avut parte de o conexiune cu totul și cu totul aparte cu Starlin.

"Eu nu am vrut să îl împing foarte tare, acolo era o delimitare, dar Doamne ferește se putea întâmpla ceva (n.r- pe Jador). Cu Jador, chiar dacă erau conflicte, cumva am fost două persoane foarte puternice. Cu Jador și cu Moroșanu ne-am înțeles foarte bine. Și cu Culiță, Cosmin. La Culiță trebuie să merg la botez. Eu cu Starlin am avut o conexiune pe care nu am avut-o niciodată, A fost foarte ciudat. Ne uitam unul la altul și înțelegeam. Vom rămâne frați pe viață, pentru că ne-au marcat multe chestii în competiție."