Sorin Pușcașu de la Survivor, adevărul despre conflictele cu Albert Oprea: „Mi-am cerut scuze...”

Sorin Pușcașu a fost eliminat din competiția Survivor România 2021. Medicul i-a dat interzis Războinicului să mai intre pe traseu. De mai bine de trei săptămâni, concurentul nu a mai concurat alături de colegii săi. Sorin este un veteran al competiției, fiind în Republica Dominicană de mai bine de patru luni și jumătate.

În această perioadă, conflictele din cadrul echipei albastre au fost inevitabile. Între Sorin Pușcașu și Albert Oprea au existat mai multe conflicte. Cu toate acestea, el a decis să dea mânca cu colegul său înainte să părăsească emisiunea. Războinicul a vorbit pentru Știrile Kanal D despre certurile cu Albert.

„Referitor la conflictul meu cu Albert. Nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, știu că este un subiect sensibil acasă. Unde am simțit, mi-am cerut scuze, am făcut-o. Știu că publicul de acasă nu vede și nu simte ceea ce vedem și simțim noi aici. Am trăit niște situații foarte grele pe aici. Clar au fost anumite exagerări din partea tuturor. Ce am făcut aici, am făcut ceea ce am simțit. Nu pot să zic că m-a afectat foarte mult pe mine. M-am descărcat pe moment. Am avut niște momente destul de grele, unde am zis că eu nu voi mai spune nimic. Mi-am dorit ca el să fie intregrat în echipă”, a declarat Sorin Pușcașu.

Sorin Pușcașu, primele declarații după ce a părăsit Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Sorin Pușcașu, despre conflictul cu Albert Oprea

Sorin Pușcașu a mai adăugat că a făcut ceea ce a simțit atunci când l-a salutat pe Albert Oprea înainte să părăsească emisiunea.

Războinicul a mărturisit că a fost acuzta de multe ori de colegii săi că nu îi lăsa pe concurenții noi să se integreze în echipă.

„Am fost acuzat că nu las oamenii să se integreze în echipă. Nu am eu putere să manipulez eu persoanele. Am zis totuși să fac eu un efort pentru a fi bine pentru toată lumea. Am văzut că nimic nu s-a schimbat și mi-a fos greu că nu am putut să mă descarc. După o lună și ceva am răbufnit. Ăsta sunt, eu n-am mai trecut prin experiențe de genul. N-am știut cum să gestionez situația asta. Pot spune că m-am despărțit într-un mod frumos de Albert. Știu că au fost persoane care atunci când au plecat n-au salutat anumiți oameni cu care nu se înțelegeau. N-am simțit să fac asta. Nu îi condamn nici pe ceilalți, așa au simțit. Când simți ceva, fă-o. Nu trebuie să te intereseze stânga, dreapta. Am simțit să bat mâna cu el”, a mai adăugat Războinicul.