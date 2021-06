Sorin Pușcașu de la Survivor România îi declară război lui Alin Sălăjean: „O fetiță care nu a avut curaj...”

In articol:

Sorin Pușcașu și Alin Sălăjean de la Survivor România 2021 nu au fost cei mai apropiați coechipieri din echipa Războinicilor. După ce a plecat din competiția din cauza problemelor medicale, Alin Sălăjean și-a arătat în continuare susținerea pentru Albert Oprea, pe care îl și vede câștigător.

De multe ori, fostul concurent și-a spus fără echivoc părerea despre Sorin Pușcașu, care se afla de multe ori în conflict cu Albert.

De la venirea sa în țară, Sorin Pușcașu a evitat să vorbească despre Alin Sălăjean. Lucrurile urmează să se schimbe, susține Războinicul. Sorin Pușcașu le-a dezvăluit fanilor săi de pe Instagram că a aflat recent despre tot ce se vorbea despre el când era în competiția din Republica Dominicană, iar lucrurile nu vor rămâne așa.

„Stiți ce mi-au auzit urechile? Că am un caracter jegos. Eu nu știu ce s-a întâmplat pe acasă, dar am văzut schimbare în niște oameni și s-ar putea să urmăresc ce s-a întâmplat cât încă eram în competiție. Mai e și ceva putred în mine, numele meu nu este Sorin, este Sorina am înțeles, așa m-a intitulat o fetiță care nu a avut curaj să se lupte cu mine față în față. Pregătiți-vă că, în curând, urmează să demontez tot și nu pentru mine, ci pentru că ați dat în familie, iubită și au suferit foarte mult din cauza voastră. O să vă demontez pe toți. Vă pup!”, a spus Sorin Pușcașu, la Instastory.

Sorin Pușcașu acuză o strategie împotriva sa: „Scopul a fost ca eu să ies din emisiune”

Sorin Pușcașu de la Survivor România 2021 susține că numele său nu mai este pomenit de când s-a întors în țară pentru că scopul a fost deja îndeplinit. Criticile pe acre le-a primit în perioada în care se afla în Republica Dominicană aveau ca strategie eliminarea sa din competiție.

„De când am ajuns acasă s-a făcut toată lumea cuminte. Nu mai e nimeni cu papagalul, nu mai vedeți nimic pe internet despre mine. De ce? Scopul a fost ca eu să ies din emisiune. Din păcate am ieșit din compețitie și am început să primesc foarte multe clipuri. Mi-au dat de înțeles că foarte mulți aveți curaj doar în spatele unui telefon, în spatele unei tastaturi. Nu știam de toată treaba asta. Pentru mine se încheiase Survivor, dar s-ar putea să se deschidă altceva. Ați lovit unde nu trebuia. Sunt sătul de ipocrizie, eu știu toate dedesubturile, eu întotdeauna am zis adevărul și v-a deranjat treaba asta. Ați zis: Unde pot să mă lupt cu Sorin? Cred că de acasă, în timp ce el e în competiție și nu se poate apăra. Dar voi nu știați că se termină Survivor și vin acasă? Îmi pare rău pentru voi”, a încheiat Sorin Pușcașu.