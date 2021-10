Sorin Pușcașu de la Survivor România l-a provocat pe Andrei Dascălu la un meci: „Cum căutați voi ceartă...”

In articol:

Războinicii și-au declarat război? Sorin Pușcașu a împărtășit pe pagina lui de Instagram o conversație pe care a avut-o recent cu Andrei Dascălu. Fostul concurent de la Survivor România l-a „provocat” pe Andrei Dascălu la o luptă, care se antrenează din greu pentru a își duce mai departe cariera de boxer.

Tânărul a răspuns la provocarea lansată de Sorin Pușcașu, cărioa i-a transmis că trebuie să l aducă și pe Starlin. Conversația i-a amuzat pe fanii Războinicilor de la Suvivor România 2021.

Sorin Pușcașu: Antrenati-vă amândoi că vreau să joc 1vs2.

Andrei Dascălu: Să îl aduci și pe Starlin, să fim la egal.

Sorin Pușcașu: Uite vezi cum căutați voi ceartă? Îl anunț imediat și ne ocupăm!

Andrei Dascălu: Hai să o facem frumos!

Andrei Dascălu, dezvăluiri exclusive despre cum s-a apucat de box

Cu doar puțin timp înainte de a merge în Republica Dominicană, Andrei Dascălu a avansat din liga amatorilor în liga profesioniștilor, la box. El urmează să își întâlnească în curând primul adversar în ring. În exclusivitate pentru WOWbiz, Războinicul a vorbit despre cum a început să practice boxul.

„Am fost la o echipa de fotbal, imi placea foarte mult. Jucam in extrema stanga și atacant. Tatal meu era cu boxul. El a incercat sa faca box, dar nu a avut posibilitatea sa mearga mai departe. Si si-a dorit ca daca va avea un baiat sa-l faca boxer. El a vazut ca-mi place fotbalul si nu m-a obligat. Cand mai erau meciuri la TV ma chema sa ma uit. Cand s-a

terminat sezonul la fotbal am luat o vacanta de o luna si eu fiind invatat cu sportul voiam sa fac ceva. Eram in parc si m-am intalnit cu un prieten care făcea box și am mers cu el la antrenament..."