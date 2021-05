Sorin Pușcașu, dezamăgit de prietenii lui, Marius și Andrei de la Războinici: ”Strategia asta se duce spre parșivitate. Nu mai am niciun favorit”

In articol:

Sorin Pușcașu a vorbit despre strategia făcută de Marius și de Andrei din tabăra albastră de la Survivor. Fostul războinic a dat cărțile pe față și a vorbit despre cei doi concurenți Survivor pe care-i considera prieteni. Sorin se simte dezamăgit de cei pe care- simțea apropiați, mai ales de Andrei.

Fostul concurent din competiția fenomen de la Kanal D spune că nu mai are niciun favorit în echipa Războinicilor.

” Aseară m-am grăbit să ajung repede acasă să pot să îi votez pe Marius și Andrei, așa cum mi-au cerut și așa cum am simțit și eu. Am apucat chiar să îi și votez, am și postat ceva la story, ulterior am șters. O să vă explic și de ce. După ce am auzit discursul lor am rămas șocat și nu sunt singurul care a rămas șocat, mai ales după ce a spus Andrei. Înțeleg că este o strategie a lor, o nouă strategie, dar strategia asta se duce spre parșivitate și mie nu îmi place. Își schimbă caracterul și nu este ok, mai ales după relația pe care am avut-o. Eu am simțit că era o relație foarte apropiată între mine și ei doi, nu mai zic între mine și Andrei plus Starlin și alții. Cred că ați văzut și voi ceea ce se întâmplă, îmi pare foarte rău, vă zic în continuare să susțineți pe cine vreți, dar eu nu mai am niciun favorit în echipa Războinicilor”, a dezvăluit Sorin Pușcașu.

Marius Crăciun, nominalizat de Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea a primit cele mai multe voturi de susținere din partea telespectatorilor și devine favoritul din echipa Războinicilor la Survivor România. El a făcut o nominalizare strategică și îl aruncă pe Marius Crăciun în cursa pentru eliminare.

„ Vreau să încep prin a mulțumi oamenilor, care nu mă lasă, deși recunosc că sunt într-o perioadă în care sunt cam obosit. Nu mă gândesc prea mult acasă neapărat sau la foame, sunt doar obosit. Sunt cinci luni petrecute aici și le mulțumesc că încă cred în mine și în visul meu. Vreau să mă duc puțin la ce a spus Zanni.

Acum am conștientizat și eu că de fiecare data când spuneți favoritul publicului chiar îmi bate inima, e sentimental acela. Mulțumesc din inimă tuturor. Visul meu e de a ajunge în finală și promit să fac toată lumea care mă votează fericiți. Mergem mai departe împreună”, a spus Albert Oprea.

