Sorin Pușcașu, dezvăluiri despre Războinici! Ce a putut spune despre Alin Sălăjean: „Nici nu îmi mai...”

Sorin Pușcașu a fost invitat în platoul Teo Show, fiind prima sa apariție tv după eliminarea de la Survivor România. El nu a mai putut să continue din cauza problemelor de sănătate. Războinicul a făcut mai multe declarații despre foștii lui colegi. Precum ceilalți concurenți care s-au aflat în poziția sa, Sorin Pușcașu i-a caracterizat pe Faimoși în câteva cuvinte.

Albert Oprea: „Neasumat”

Maria Hîngu: „Mă apucă și emoțiile când mă gândesc la ea. Un om extraordinar” (n. red. a declarat Sorin Pușcașu cu lacrimi în ochi)

Marilena Ciucurean: „Pentru mine a fost o dezamăgire”

Mellina: „O iubesc și am iubit-o în competiția asta. La un moment dat s-a schimbat foarte mult. Schimbătoare, că s-a schimbat”

Musty: „Ca și fratele meu. Am avut o relație extrem de bună și încă am. Vom rămâne prieteni pe viață”

Roxana: „Pare naivă, inocentă, dar nu este”

Starlin: „Frate, este de ajuns”

Andrei Dascălu: „Un băiat atât de mișto, doar că este foarte timid. Nu este foarte vocal. El merită că câștige Survivor”

Alin Sălăjean: „Nici nu îmi mai aduceam aminte de el. Nu mai știu... Pas”

Marius Crăciun: „De Marius chiar m-am luat înainte de competiție.

L-am mai văzut într-un alt show. Este un băiat extraordinar de bun. Pe lângă Andrei, de el mi-ar plăcea să câștige”Sindy: „Este o energie, dar o energie haotică. I-am spus că are o energie extraordinar de mare, doar că ești foarte haotică”Maria Chițu: „Maria a venit cu strategie în această competiție. Nu este ceva rău. A venit cu o strategie destul de urâtă, a dat foarte mult în mine, după care s-a reglat cumva.A început să îi placă de mine. Strategă am putea zice”

Sorin Pușcașu, adevărul despre problemele sale de sănătate

Sorin Pușcașu a mărturisit că starea sa de sănătate a fost grav afectată după participarea la Survivor România.

Războinicul va fi nevoit să treacă și printr-o operație pentru a își rezolva problemele la genunchi.

„Inițial, înainte să îi vină rezultatele, eu mi-am dorit foarte mult să joc. Simțeam o durere la genunchi, nu puteam nici măcar să urc o treaptă. Ușor, ușor, au îceput să mai treacă. M-am tot rugat de domnul doctor să intru, a spus că nu se poate până vin rezultatele.

Am foarte multe probleme la genunchi. Voi merge în continuare la o clinică. Din ce am înțeles, mai mult mai sigur e vorba de o operație. Un tendon aproape să se rupă, am o problemă la rotulă din naștere”, a declarat Sorin Pușcașu, la Teo Show.