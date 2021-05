Sorin Pușcașu, dezvăluiri din copilărie. Lucrurile n-au stat întotdeauna bine: ”Ai mei s-au chinuit foarte rău. Se căutau prin buzunare să ia o pâine”

In articol:

Sorin Pușcașu de la Survivor România 2021 a făcut dezvăluiri despre copilăria lui, care nu a fost tocmai ”roz”! Prezent în live-ul lui Jador, fostul ”războinic” a mărturisit că viața lui a fost puțin mai grea pe vremea când era doar un copil și avea diferite dorințe ca alți băieți de vârsta lui.

Ei bine, la acea vreme părinții lui nu-și permiteau luxul de a-i oferi tot ce și-a dorit, însă făceau tot posibilul să-i fie bine.

Fratele lui Sorin, cel mai frumos cadou al războinicului

Copilăria lui Sorin nu a fost una ușoară, dar nici nu a murit nimeni de foame, după cum a spus chiar el. Părinții lui s-au chinuit mult să-i ofere tot ce a fost mai bun și să nu ducă lipsă de nimic. Ba mai mult decât atât, fostul concurent de la Survivor a vorbit și despre venirea pe lume a fratelui său, despre care spune că a fost cel mai frumos cadou de ziua lui.

Sorin: N-am avut o copilarie nici usoara, nici grea. Nu pot sa zic ca muream de foame, dar ai meu s-au chinuit foarte rau. Imi aduc aminte si acum, eram foarte mic, se cautau prin buzunare sa ia o paine. Aceeasi situatie ai intalnit si tu, suntem pe acolo, cam de aceeasi varsta. S-au chinuit foarte mult, au incercat sa-mi dea tot ce-mi doream, dar n-aveau atunci când imi doream eu.

Mai am un frate mic de zece ani, a fost cadoul meu de 20 de ani. Culmea este ca eu m-am nascut pe 7 septembrie, iar el pe 6 septembrie. S-a nascut prematur, trebuia sa se nasca undeva prin octombrie si nu stiu a fost asa ca o minune. Am inteles oricum situatia, eram un baiat cuminte, foarte simtit, nu insistam niciodata ca orice copil. Stiam ca vor face tot posibilul.

Jador: Pentru noi si pentru unii oameni este o mare realizare tot ce-am facut noi, dar inainte de critici trebuie sa se gandeasca ca si noi avem familii, am plecat de jos ca fiecare, am facut foame, majoritatea. Daca in echipa mea erau oameni care ziceau ca n-au, dar in echipa voastra...

Sorin: Aproape toți.

Sorin Pușcașu și Laura[Sursa foto: Captură YouTube]