Sorin Pușcașu, întâlnire neașteptată cu Mario Fresh! Ce s-a întâmplat între Războinic și Faimos: „Dușmanul meu...”

Sorin Pușcașu de la Survivor România 2021 a avut parte de o întâlnire neașteptată. În timp ce se afla cu iubita lui, Laura, în drum spre un resturant din Capitală, Războinicul a dat nas în nas cu Mario Fresh. Cei doi au profitat de acest moment și au filmat câteva videoclipuri pe care le-au postat în mediul online.

Sorin Pușcașu l-a numit pe iubitul Alexiei Eram „dușmanul său numărul 1”. Pe de altă parte, Mario Fresh i-a recunoscut lui Sorin de la Survivor România că l-a înjurat în perioada în care era în competiție.

După ce a lăsat gluma la o parte, Mario Fresh le-a transmis internauților să nu îi mai transmită comentarii răutăcioase lui Sorin Pușcașu, fiindcă este un băiat bun. Cei doi au făcut mai multe fotografii împreună și le-au postat pe Instagram. „Întâlnire culminantă fără programare”, a scris Războinicul în descrierea fotografiilor cu Mario Fresh.

Sorin Pușcașu: Ne plibam și noi pe stradă. Mergeam să mâncăm și uitați peste cine am dat! Dușmanul meu numărul 1!

Mario Fresh: Sorin de la Survivor? Cât te-am înjurat, frate!

Sorin Pușcașu: Cine? Mario de la Exatlon?

Mario Fresh: Gata cu hate-ul, că e băiat bun!

Întâlnire neașteptată între Mario Fresh și Sorin Pușcașu [Sursa foto: Instagram]

Sorin Pușcașu a rupt tăcerea! Ce a putut spune despre Alin Sălăjean

Sorin Pușcașu a decis să răspundă tuturor acuzațiilor făcute de Alin Sălăjean. Războinicul a vorbit pe pagina sa de Instagram despre modul în care fostul său coechipier l-a criticat în perioada în care se afla în competiția din Republica Dominicană.

„Stiți ce mi-au auzit urechile? Că am un caracter jegos. Eu nu știu ce s-a întâmplat pe acasă, dar am văzut schimbare în niște oameni și s-ar putea să urmăresc ce s-a întâmplat cât încă eram în competiție. Mai e și ceva putred în mine, numele meu nu este Sorin, este Sorina am înțeles, așa m-a intitulat o fetiță care nu a avut curaj să se lupte cu mine față în față.

Pregătiți-vă că, în curând, urmează să demontez tot și nu pentru mine, ci pentru că ați dat în familie, iubită și au suferit foarte mult din cauza voastră. O să vă demontez pe toți. Vă pup!”, spus Sorin Pușcașu, la Instastory.