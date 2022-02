Sorin Pușcașu își așteaptă cu sufletul la gură primul copil. Laura, iubita lui, urmează să nască peste o lună: "Sunt în extaz!"

In articol:

Sorin Pușcașu este în culmea fericirii de când a aflat că Laura, iubita lui, îi va dărui un copil. Cei doi mai au o lună până când își vor strânge în brațe băiețelul, așa că au profitat de timp și au făcut o ședință foto memorabilă.

Cum arată Laura, iubita lui Sorin Pușcașu, cu o lună înainte de naștere?

Iubita lui Sorin Pușcașu nu s-a putut abține să nu se bucure din plin de momentele cu burtica de gravidă, așa că a planificat o ședință foto impresionantă, alături de partenerul ei. Viitoarea mămică a strălucit, de-a dreptul, în câteva ținute îndrăznețe, care i-au pus în evidență silueta de invidiat. Deși mai are o lună până la naștere, Laura a reușit să se mențină în formă și să nu ia prea mult în greutate.

Fotografiile făcute i-au plăcut atât de mult lui Sorin, încât nu s-a putut decide care dintre ele merită împărtășită cu cei de acasă: "Atunci când ai mai multe poze care îți plac și faci collage cu 4, că nu te decizi la una din ele. Mai avem puțin și devenim TatiCool și MamiCool.", a scris prezentatorul WOWbiz, pe rețelele de socializare.

"Te iubesc, bebelușule, te iubesc de dinainte să te știu!"

Iubita lui Sorin Pușcașu a dezvăluit că înainte de a rămâne însărcinată nu se simțea pregătită să devină mamă, deși cei din jur și-o imaginau de fiecare dată în această ipostază: "Cred că toată viața mea am auzit cuvintele astea: Ești făcută să fii mămică! Însă nu m am simțit niciodată suficient de pregătită, mă gândeam eu…că fără studii în psihologie, medicină, fără să mă cunosc suficient și fără o stabilitate financiară, nu am eu nici un drept să aduc pe lume un suflet!

Însă știu că sufletul ăsta mic, pe care îl port în pântec, m-a ales pe mine să-i fiu mămică, că a venit la momentul potrivit, și doar când @sorinpuscasuofficial a venit în viața mea! Sunt în extaz de când sunt însărcinată! Mă bucur de fiecare mișcare, de fiecare sughiț al tău, sau poftă a mea! Te iubesc bebelușule, te iubesc dinainte să știu de tine!", a fost mesajul emoționant al Laurei, postat pe contul ei personal.