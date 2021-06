Sorin Pușcașu nu l-a uitat pe Alin Sălăjean: ”N-am suportat niciodată oamenii care...”. Ce spune fostul războinic despre Elena Marin: ”Mie mi s-a părut că e o fată...”

Sorin Puscasu si Laura, iubita lui [Sursa foto: Instagram] 23:46, iun 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sorin Pușcașu, noi dezvăluiri despre foștii colegi de competiție! Fostul războinic de la Survivor România nu l-a uitat pe Alin Sălăjean cu care a avut ceva de împărțit, mai ales după ce prezentatorul de evenimente a părăsit competiția din motive medicale. Cei doi nu au fost niciodată cei mai buni prieteni și cel mai probabil, nici nu vor fi.

Sorin a făcut un live, în mediul online, unde a răspuns la curiozitățile susținătorilor lui. Printre aceste curiozități, s-au aflat și întrebări despre Alin Sălăjean. Ei bine, Sorin nu a ezitat nicio clipă să răspundă și să spună ce crede.

”N-am suportat niciodata oamenii care n-au putut sa se lupte fata-n fata cu cineva. A avut ocazia si n-a făcut-o. Sa ajungi acasa si sa te lupti prin intermediul unui telefon, in conditiile in care cealalta persoana nu se poate apara în online, e josnic. Nu as incerca sa dau in nimeni din competitie, daca as avea ceva de spus, le-as spune acasa”, a spus Sorin Puscasu despre Alin Sălăjean.

Sorin Pușcașu, despre Elena Marin

Sorin Pușcașu a fost întrebat de internauți și ce părere are despre Elena Marin de la Faimoși. Fostul sportiv a mărturisit că la început a considerat-o o fată extraordinară, dar după ce i-a auzit pe faimosi spunând lucruri despre ea, atunci Sorin s-a gândit că același lucru se întâmplă și în tabăra războinicilor.

”Elena..eu nu pot sa-mi dau cu parerea despre Elena atata timp cat eu nu am trait cu ea acolo. Am vazut-o la jocuri, la inceput si mie mi s-a parut că e o fata extraordinara, dar dupa vazand multe persoane de la Faimosi care spuneau lucruri despre ea, am stat un pic si m-am gandit ca acelasi lucru era si la noi. Eu nu am trait cu Elena 24 din 24 ca sa-mi dau cu parerea.. nu stiu cum e ea, poate ei au dreptate, poate voi aveti dreptate. Eu am vazut-o la fel ca voi, poate voi ati vazut-o mai bine decat am vazut-o eu pe Elena in competiție”, a explicat Sorin despre Elena Marin.

Cât despre Zanni, Sorin Pușcașu spune că-l vede finalist, în cazul în care nu se accidentează. ” Din punctul meu de vedere, Zanni e sigur in finala, daca nu pateste ceva, nu se accidenteaza. E un sportiv foarte bun”, a spus Sorin despre Zanni.