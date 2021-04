Sorin Pușcașu o critică aspru pe Mellina după eliminarea Mariei Hîngu de la Survivor România. „Îți pleacă cea mai bună prietenă și tu...!”

In articol:

Războinicii au trecut prin momente dificile, după ce au pierdut încă membru al echipei. Maria Hîngu a părăsit competiția din Dominicană, iar reacțiile au fost diverse.

Sorin Pușcașu o face praf pe Mellina la Survivor România

Deși Maria Hîngu nu a avut conflicte mari în competiția Survivor România, nu toți concurenții suferă din cauza plecării sale. Reacțiile au fost diferite, însă cea mai controversată pare a fi cea a Mellinei, care a fost cea mai apropiată de concurentă.

Sorin Pușcașu si Starlin de la Survivor România

Sorin Pușcașu a declarat că suferă foarte mult că a fost eliminată Maria Hîngu și spune că a fost șocat să vadă că Mellina nu a avut nicio reacție când prezentatorul emisiunii, Dan Pavel, a anunțat cine e concurentul care părăsește competiția. Mai mult, acesta spune că artista este o persoană falsă și încearcă în prezent să se apropie de Albert Oprea pentru că a ieșit preferatul publicului.

„Dacă am avut supărarea că Maria a plecat, nervul că a fost votat Starlin, a venit o nebunie când Maria se știa că pleacă și m-am uitat către Mellina și n-avea nicio reacție. Eu cu Starlin am început să plângem. Mellina mi se pare de o perioadă încoace o persoană foarte prefăcută, deși eram apropiați. După plecarea Mariei, mi-a demonstrat că e o prefăcută.

Eu am fost cel mai devastat, dar Mellina nu a arătat nimic. Îți pleacă cea mai bună prietenă cu care ai împărțit multe chestii în competiția asta și când pleacă nu ai niciun sentiment. Mellina nu are ce să facă altceva decât să radă cu Albert și să facă glume cu Albert, pentru că a ieșit favorit”, a spus Sorin Pușcașu despre colega lui.

De cealaltă parte, Mellina i-a mărturisit lui Albert Oprea că Maria Hîngu a fost ca o soră pentru ea la Survivor România. Războinica spune că odată cu plecarea acesteia trebuie să arate oamenilor că a meritat să rămână în competiție. „Maria a fost sora mea de suferință. Printre ultimele două fete din echipă și sunt responsabilă. Dacă Dumnezeu m-a adus până aici, trebuie să demonstrez oamenilor de acasă că merit acest loc”, a spus Mellina.

Mellina si Albert de la Survivor România

Maria Hîngu, declarații după eliminarea de la Survivor România

Maria Hângu a părăsit competiția Survivor România, în urma voturilor telespectatorilor. După eliminare, Războinica a declarat că au fost trei luni care s-au simțit ca trei ani, iar Survivor România a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

„Sincer, m-am obișnuit cu gândul. Nu este vorba că am părăsit competita, e vorba că s-a terminat o perioada foarte frumoasă. Trei luni s-au simțit ca trei ani, m-am simțit extraordinar că am participat la Survivor atât cu sufletul, cât și cu mintea și cu trupul. Am pășit pe insula și am rămas acolo cu totul. Nu m am gândit la ce se întâmplă acasă, nu m-am gândit la cum apar pe sticlă”, a declarat Maria, pentru Teo Show.

Războinica s-a împăcat cu gândul că a fost eliminată, mai ales pentru că este mulțumită de percursul ei în competiție. A dat tot ce a putut pentru a căștiga fiecare punct și s-a adaptat eroic, fără să se plângă prea mult, la condițiile de supraviețuire din junglă.

„Sunt super bine, adică m-am împăcat cu gândul imediat ce mi-a venit gândul că o să fiu eliminată, am simțit asta, după cum am spus. Imediat cum am ajuns în consiliu, deja acolo eram... Eu cred foarte mult în semne. Când am văzut ce traseu avem și știind că exact pe traseul ăla am început competiția, iar acum aveam iar același traseu, eram după două meciuri pierdute, trebuia să plece cineva de la noi.

Nu mai e vorba de meritat aici, este un show, am rezistat în cele mai grele perioade. În perioada de adaptare, multe persoane au clacat. După trei luni de Survivor e ușor de stat, dar greu de rămas. Nimeni nu o să mai ridice mâna să spună nu mai pot. Toți vor vrea să rămână până la final”, a spus Maria Hîngu, la Ștafeta Mixtă.