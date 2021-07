Sorin Pușcașu, prima reacție după ce Albert Oprea a părăsit Survivor România: „S-a făcut dreptate”

Sorin Pușcașu și Albert Oprea 14:39, iul 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

Nu este o noutate pentru fanii competiției Survivor România 2021 că unul dintre cele mai mare conflicte a avut loc între Albert Oprea și Sorin Pușcașu. Duminica trecută, 4 iulie, Albert Oprea a fost eliminat din competiție. La aflarea acestei vești, fostul său rival din echipa Războinicilor a intrat live pe Instagram, alături de iubita lui, Laura.

Fanii show-ului au insistat ca Sorin Pușcașu să comenteze plecarea lui Albert Oprea de la Surivor România 2021. El a fost mai puțin vocal decât se așteaptă internauții. Cu toate acestea, Războinicul a mărturisit că s-a făcut dreptate. El a mai adăugat că dacă ar fi rămas în competiție, Albert ar fi primit cu siguranță mai multe voturi din partea telespectatorilor.

Sorin Pușcașu și iubita lui, Laura [Sursa foto: Instagram]

„S-a făcut dreptate. Eu știu cât de mult suferă el acum că a ieșit din competiție. Eu nu mă bucur pentru el”, a mărturisit Sorin Pușcașu, pe Instagram.

Live-ul făcut de Sorin Pușcașu a luat mai multe întorsături neașteptate.

Multe persoane au început să îi adreseze injurii Războinicului, gest care a deranjat-o foarte tare pe Laura. Iubita lui Sorin Pușcașu a sărit să îi ia apărarea.

„Atitudinea lui îl face să pară arogant prin faptul că este asumat. V-aș spune atât de multe prin ce am trecut și la ce am fost supusă. Am ales să fiu cu bun simț”, a spus Laura, în live-ul de pe Instagram.

Alin Sălăjean, mesaj emoționant pentru Albert Oprea

În cealaltă tabără se află Alin Sălăjean, care l-a susținut pe Albert Oprea de la început și până la final. Pentru el, Albert Oprea este câștigătorul competiției din Republica Dominicană.

„Fac acest Instastory referitor la ieșirea lui Albert din competiție. Pentru mine el este cîștigătorul Survivor 2021. Este singurul Războinic care a rezistat până în acest moment. A îndurat cât nu au îndurat toți oamenii și cocnurenții de la Survivor. Că a fost din echipa Faimoșilor, că a fost din echipa Războinicilor. A dat dovadă de om tare, om care poate să uite trecutul. A dat dovadă de umanitate, de spirit de echipă.

Aș putea să continui cu eaceste relaități până mâine dimineață. Tot ce am spus mai devreme, multă lume ați fost și sunteți de acord cu mine”, a spus Alin Sălăjean, pe rețeaua de socializare.

Alin Sălăjean și Albert Oprea [Sursa foto: Instagram]