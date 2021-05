Sorin Pușcașu, probleme medicale grave după Survivor România: „E vorba de o operație...”

In articol:

Sorin Pușcașu a ajuns în România în urmă cu două zile. Războinicul a fost eliminat de la Survivor România din cauza problemelor sale de sănătate. Medicul i-a dat interzis să mai intre pe traseu. Deși voia să rămână alături de coechipierii săi și să intre la jocuri, parcursul lui Sorin Pușcașu în competiția din Republica Dominicană a ajuns la sfârșit.

Invitat în cadrul emisiunii Teo Show, Războinicul a vorbit despre problemele care l-au scos din competiție. El a recunoscut că va avea nevoie și de o operație.

„Inițial, înainte să îi vină rezultatele, eu mi-am dorit foarte mult să joc. Simțeam o durere la genunchi, nu puteam nici măcar să urc o treaptă. Ușor, ușor, au îceput să mai treacă. M-am tot rugat de domnul doctor să intru, a spus că nu se poate până vin rezultatele. Am foarte multe probleme la genunchi. Voi merge în continuare la o clinică. Din ce am înțeles, mai mult mai sigur e vorba de o operație. Un tendon aproape să se rupă, am o problemă la rotulă din naștere...”, a declarat Sorin Pușcașu.

Cum a ajuns Sorin Pușcașu la Survivor România?

Războinicul a mărturisit că nu a venit la Survivor România pentru a câștiga marele premiu. În perioada în care s-a înscris în competiție, el se afla într-o situație dificilă cu iubita lui, Laura.

„Eram în pat, mă uitam la Kanal D și mi-a apărut o reclamă cu casting la Survivor. Eram puțin certat cu Laura și i-am zis că plec. În momentul când m-am înscris pentru partea sportivă, partea sportivă mi-am dovedit-o cumva în trecut, când am făcut sport. M-am înscris pentru pshic, știam cât este de grea. Din punctul meu de vedere am dus-o foarte bine, am știut să fac haz de necaz, eu mă simt câștigat, indiferent. Nu mă interesează să ajung în finală și să câștig banii”, a adăugat Sorin Pușcașu.

Fostul concurent de la Survivor România a mărturisit că a câștigat un prieten pe viață în urma acestei competiții, mai exact pe Starlin. „Sunt foarte multe chestii în comun pe care le avem. A fost o conexiune pe care nu pot să o explic. A fost ceva pe moment, n-a fost nimic forțat. A venit de la sine, ne cunoșteam din priviri. Ne completam atât de bine”,a declarat Războinicul.