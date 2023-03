Sorin și Nicoleta, primele declarații despre nuntă! Foștii concurenți Casa Iubirii urmează să își unească destinele? | EXCLUSIV

In articol:

Sorin, câștigătorul sezonului 1 Casa iubirii, și-a primit banii din marele premiu. Acesta a venit însoțit de Nicoleta, iubita lui, cu care a format un cuplu încă din emisiune. Într-un interviu acordat Biancăi Comănici, Sorin a mărturisit că marele premiu pentru el este Nicoleta și că banii pe care i-a câștigat vrea să îi investească într-o afacere

Sorin și Nicoleta, totul despre o posibilă nuntă

care să-i ajute pe amândoi în viitor. Nicoleta a declarat că primul care face pasul spre împăcare în momentul în care au o discuție este Sorin, ea fiind de fel mai orgolioasă.

Sorin și Nicoleta formează un cuplu încă din Casa Iubirii, iar povestea lor a continuat până în prezent. Toată lumea se întreabă când vor trece la pasul următor pentru că deja locuiesc împreună. CHiar ei au dezvăluit detalii în premieră despre pasul cel mare.

"La noi în zonă, dacă azi te hotărăști că vrei nuntă, găsești loc abia peste doi ani de zile. Dacă îmi place vreun loc, s-ar putea să zic pe la spatele Nicoletei să îmi păstreze și mie un loc pe data de. Lucrurile sunt imprevizibile când ne gândim la lucrul acesta. Dacă ai sentimente adevărate și dacă iubești, poate să îți vină o nebunie dinasta oricând. De la mine până la Nicoleta sunt două ore și jumătate. Nu sunt chiar aceleași tradiții, dar seamănă. Noi avem o grămadă de tradiții, începând de la steag, până la staroste, grâu, la farfurii. Avem de gând să le facem pe toate, cu siguranță. La noi e înnebunită lumea cu nunțile acolo, mai mult decât e la ei. Dacă ar fi să facem nunta, cu siguranță am face acolo în partea de unde vin eu." , a declarat Sorin.

Sorin și Nicoleta au fost criticați pentru căsătoria pentru o zi

Nicoleta și Sorin au luat parte la un challenge numit căsătorie pentru o zi. Mulți i-au criticat pentru acest gest, spunând că nu iau evenimentul în sine în serios. Cei doi au lămurit subiectul și au dezvăluit cum au ajuns să fie pentru o zi soț și soție.

"Nu noi am inventat asta cu căsătoria pentru o zi. Pur și simplu am fost invitați dacă vrem să acceptăm, am zis că ar fi interesant, după care am și filmat totul. Nu văd ce a fost exagerat sau urât. Cred că oricare dintre ei ar fi acceptat asta, până la urmă era de o zi, am semnat o foicică.", a explicat Nicoleta, la Culisele Iubirii.

