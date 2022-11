Sorina Guță a fost operată de urgență, după ce a dat peste un alt necaz! Artista își trăiește viața la pat: „A fost foarte grav”

In articol:

Sorina Guță a fost greu încercată de viață în ultima vreme. După ce a aflat că suferă de boală care îi pune în pericol viața, acum fosta soție a lui Nicolae Guță e confruntă cu alte probleme de sănătate la fel de serioase. A trecut printr-un alt necaz, fiind nevoie să fie operată de urgență.

Femeia a fost externată recent, moment în care a vorbit despre starea sa de sănătate.

Sorina Guță a dat de un nou necaz după ce și-a rupt piciorul de la gleznă din cauză că nu a fost suficient de atentă când cobora treptele. În aceste momente se află în perioada de recuperare. Nu are voie să calce cu piciorul operat în pământ vreme de două luni.

„Acum am ieșit din spital, mi-am rupt piciorul și l-am operat. Acum sunt bine, slavă Domnului! Am călcat pe trepte greșit și mi l-am rupt de la gleznă. M-am operat acum câteva zile și astăzi sunt acasă. M-au operat, două luni nu am voie să calc pe picior, asta e, încercările vieții. Acum sunt acasă”, a spus Sorina Guță, conform Spynews.

Sorina Guță nu a mai plecat în Turcia pentru operație

Medicii din Turcia i-au dat un diagnostic grav Sorinei Guță, fiind nevoie să fie supusă unei operații costisitoare prin care să i se schimbe valva principală de la inimă, care îi pompează sângele și duce oxigenul în plămâni. Din cauza lipsei banilor, fosta soție a lui Nicolae Guță a renunțat la ideea de a se mai opera curând.

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Citește și: Culiță Sterp, scandal monstru la un botez! A cântat toată noaptea, dar la final nu a fost plătit! Artistul face acuzații dure: „O să te dau în judecată”

„Nu m-am mai dus, că nu am mai avut când să mă duc. Am fost atunci, mi-au dat tratament și trebuia să mă întorc înapoi, dar nu m-am mai dus. Au fost multe cheltuieli cu medicamentele, tot ce mi-a trebuit, n-am mai avut bani să mă mai întorc din nou la turci. Zice lumea că nu m-am mai dus că am luat bani, dar doar nu i-am luat să mă distrez. Pot să mă justific cu bilete, cu medicii de acolo, că am fost.”

Sorina Guță este dependentă de oxigen, iar tratamentul pe care îl ia este, de asemenea, la fel de costisitor. Pentru moment, a decis să mai amâne intervenția chirurgicală.

Citește și: Tzancă Uraganu, prima reacție în scandalul cu vecinii. Cum se apară manelistul, după ce a fost dat pe mâna oamenilor legii: ”Femeia aceasta are probleme psihice”

„Trebuie să fac operația, dar dacă Domnul Iisus spune să nu o mai fac, nu o mai fac. Când mi-am rupt piciorul am fost și răcită, că de aia n-am fost atentă nici cum am călcat. Eu n-am voie să răcesc la plămâni, eu sunt dependentă de oxigen, dar n-am mai folosit o perioadă oxigen, m-a atins Dumnezeu cu mila lui. Atunci când am răcit am început să iau iar oxigen, iar când am pus oxigenul la nas, când să mă dau jos de pe trepte jos am călcat greșit și mi-am rupt piciorul. A fost foarte grav, dar Dumnezeu nu e ca omul, Dumnezeu e Dumnezeu.”, a mai zis Sorina Guță, conform aceleiași surse.